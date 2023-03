Mától nem kell karanténban maradni a Covid-19 miatt, maszkra viszont még szükség lesz!

Március 20-tól eltörölte a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) a Covid-19-fertőzöttek kötelező ötnapos karanténját.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András (archívum)

„Köszönhetően a vírus jelenleg terjedő variánsainak és a betegségen átesett vagy teljes oltási védettséget élvező lakosok arányának, nem szükséges a kötelező karantén. A Covid-19 ezzel a többi légúti megbetegedés szintjére kerül, amikor az emberek az aktuális egészségi állapotuk alapján védik saját magukat és a környezetükben levőket” – közölte Ján Mikas országos tiszti főorvos.

A betegeknek azonban továbbra is otthon ajánlott lábadozniuk és az orvosuk utasításai szerint eljárni, úgy mint a többi légúti megbetegedésnél.

„Aki beteg, ne menjen munkába, iskolába és nyilvános helyekre. Bár a karantén nem lesz kötelező, legyenek tekintettel főleg a veszélyeztetett csoportokba tartozók egészségére” – tette hozzá Mikas. Ha muszáj elmenni otthonról, például gyógyszertárba, ügyelni kell a reszpirátor megfelelő viselésére és a kéz fertőtlenítésére.

A maszkviselés jelenlegi szabályai nem módosulnak, mivel annak továbbra is van létjogosultsága, a többi légúti betegség jelenlegi előfordulása miatt is. Maszkot most az egészségügyi intézményekben, az orvosi várótermekben, a gyógyszertárakban kell viselni, továbbá a szociális ellátást nyújtó intézetek alkalmazottainak és a látogatóknak.

(TASR)