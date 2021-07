Mától új szabályok vonatkoznak határátlépéskor azokra, akik még csak egy vakcinát kaptak

Hétfőn reggel 6 órától új szabályok léptek életbe azokra a személyekre vonatkozóan, akik a koronavírus elleni védőoltás első adagjával lépnek be Szlovákia területére.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Azok, akik egyelőre csak a vakcina első adagját kapták meg, a visszatérést követően már az első napon elvégeztethetik a PCR-tesztet és negatív eredmény esetén nem kell karanténba vonulniuk. Ez az átmeneti időszak két hétig lesz érvényben és csak azokra vonatkozik, akik még július 9. előtt kapták meg az oltást.

Azokra a személyekre, akik július 9. után kapták meg az első vakcinát, nem vonatkozik a kivétel, az esetükben ugyanis még rövid idő telt el ahhoz, hogy a szervezet legalább minimális mennyiségű ellenanyagot termeljen. Ők az országba történő visszatérést követően leghamarabb az ötödik napon végeztethetik el a PCR-tesztet. Ugyanez vonatkozik azokra, akik egyáltalán nincsenek beoltva.

Az új szabályok értelmében az számít teljesen védettnek, aki legalább 14 napja, de nem több mint 12 hónapja kapta meg a koronavírus elleni vakcina második adagját. Egyadagos vakcina esetében 21 napnak, de nem több mint 12 hónapnak kell eltelnie. Védettnek számít majd az is, aki legalább 14 napja, de nem több mint 12 hónapja kapta meg az első adagot, amennyiben ezt a koronavírus-fertőzés leküzdését követő 180 napos intervallumban adták be.

Daša Račková, a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) szóvivője közölte, az ingázókra vonatkozó átmeneti szabályok továbbra is érvényesek. Emellett mindenkinek, aki külföldről tér vissza Szlovákiába, regisztrálnia kell magát az eHranica rendszerbe, mielőtt belépne az országba. Ez azokra is érvényes, akik már be vannak oltva, akadnak viszont kivételek.



(TASR/para)