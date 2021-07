Matovič befeküdt az ellensége ágyába, mert udvarolni akar az ellenzéki választóknak, közben meg Ficóék félhetnek az ország megtisztulásától

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Csak nehezen lehetett megúszni úgy ezt a mai napot, hogy az ember ne szaladjon bele az alkotmánybírósággal kapcsolatos legújabb hírekbe. Szerdán szinte minden a szlovák alaptörvény körül forgott.

Az alapsztori három mondatban összefoglalható:

1. A legnépszerűbb ellenzéki pártok gyors ütemben megunták a kormányon kívüliség böjtjét és majdnem 590 ezer szimpatizánsukat vették rá arra, hogy követeljenek egy olyan népszavazást, ami előrehozott parlamenti választással menesztené az Igor Matovič-féle OĽaNO-t, na meg hát az egész kormányt.

2. Májusban Peter Pellegrini és korábbi főnöke, Robert Fico az államfő asztalára rakta a nép akaratát kifejező aláírásokat, erre Zuzana Čaputová azt mondta két hónapja, ok, legyen úgy, ahogy az törvényes, kérdezzük meg az alkotmánybíróságot, egyáltalán lerövidíthető-e a parlament megbízatási ideje.

3. A kassai taláros testület meg ma úgy döntött, egyszerűen nem tartható népszavazás az előrehozott választásokról.

Van, aki "jogosan" morog

Az még csak hagyján, hogy a Smer és a Hlas is nyíltan bírálta ezt a szerdai határozatot, és főleg a szerintük kotnyeleskedő államfőt. Elvégre ők alkotják az ellenzék derékhadát, még jó, hogy fintorognak bármin, ami nem a szájuk íze szerinti.

És van, aki meg Matovič

De itt van Matovič is, aki nem csupán a saját egészségügyi miniszterét cseszegeti, hanem most rátámadt Čaputovára is, mert a köztársasági elnök meg merte kérdezni az Alkotmánybíróság véleményét a tervezett népszavazás jogosságáról. Hogy ezt a pénzügyminiszter mi okból tette, nem is kell sokat találgatnunk, hiszen beteges íráskényszerben szenved. Bár a tavaly még 25 százalékkal választásokat nyerő OĽaNO mostanra 8 százalékos pártocskára töpörödött, és semmi oka nincs arra, hogy lelkendezzen egy új választás lehetősége miatt. Hacsak nem az a felismerése, hogy ellenzékben mégiscsak egyszerűbb az élet és amúgy is elég volt a világjárványos kihívásokból. Az exkormányfő azonban nem titkolja, miért van az, hogy "mélyen elutasítja Čaputová elnök rosszindulatú lépését", azaz azt, hogy az elnök a bíróság elé vitte a kérdést. Matovič most azért áll be Fico és Pellegrini jajveszékelő kórusába, mert udvarolni támadt kedve az ellenzéki választóknak, hiszen azt mondja, hogy ezeknek a voksolóknak igenis joguk van a saját kis referendumukhoz.

Čaputová elmagyarázta, mi most a szitu

Čaputovát azonban nem érhette váratlanul ez az össztűz, és kapásból olyat mondott, ami fejvakarásra késztethet néhány kormánypártot is. Az államfő elmagyarázta a sok pampogónak, hogy ha annyira ragaszkodnak ehhez a népszavazási témához, akkor ennek nincsen akadálya. Nosza, a parlamentben szépen módosíthatják úgy az alkotmányt, hogy az alkotmánybírók sem prüszkölnek majd. És ha ezt a feladatot elvégzik a törvényhozásban, akkor ő ezer örömmel kihirdeti a referendumot.

Heger örül, pártfőnöke őszinte bánatára

Ott azonban nem tartunk. Most még azon mulathatunk, hogy Matovič államfőt szapuló nézeteit nem osztja a pártbeli beosztottja, aki a kormányban a pénzügyminiszter főnöke, tehát a miniszterelnök. Eduard Heger örül, hogy megoldódott a választási ciklus lerövidítéséről szóló népszavazási kérdés. Szerinte az ellenzéket ebben az ügyben az motiválja, hogy Ficóék félnek az ország megtisztulásától.

Fico számít a rajongóira

Könnyen elképzelhető, hogy ez tényleg így van. Mindenesetre a Specializált Büntetőbíróságon éppen szerdán reggel kezdődött meg a még tavaly lekapcsolt Dušan Kováčik volt speciális ügyész ellen indított büntetőper. És súlyos vádpontokkal kell szembenéznie a Fico-rezsimhez köthető alaknak: például bűnszervezet támogatásával, kenőpénz elfogadásával, és azzal, hogy visszaélt a hatalmával. Ha a speciális ügyészség korábbi góréjának is megered a nyelve, ahogy mondjuk a Pénzügyi Hatóság exfőnökének is, akkor Ficónak és bandájának tényleg nem marad más választása, mint hogy az utcára küldje a szimpatizánsait. Vagy ahogy a Smer elnöke nyilatkozta az Alkotmánybíróság szerdai döntése után: "nem fogják megtiltani az embereknek, hogy tiltakozzanak”.

Sidó Árpád