Matovič befenyített, mert szórná a pénzt a családoknak, az országos enyhítés meg itt van karnyújásnyira

Tovább enyhül a járványhelyzet Szlovákiában, ami újabb változást hoz. Ami meg nem változik, az a korábbi kormányfő, Igor Matovič viselkedése.

Jelentős javulás érzékelhető Szlovákiában a koronavírusos fronton, egy hét leforgása alatt 20 százalékkal csökkent a kórházakban kezelt fertőzöttek száma, és így minden adott ahhoz, hogy országosan enyhébb, azaz rózsaszín besorolásra váltsunk át. De türelmesnek kell lennünk, mert az óvintézkedések enyhítéséről majd csak pénteken tájékoztat az egészségügyi miniszter. Közben Vladimír Lengvarský csütörtökön kapja kézhez azt az elemzést is, amely alapján elosztják az országba befutó vakcinákat, ezt követően pedig az 50 éven felüliek számára is elérhetővé teszik az oltóanyagok Rolls-Royce-át, a Pfizert. A miniszter szerint a harmadik negyedévben elegendő ilyen vakcinánk lesz, és akkor elképzelhető, hogy az emberek kedvükre választhassanak az oltóanyagok közül.

Nem kell több gyorsteszt

A járványhelyzet javulását illusztrálja az is, hogy a kormány döntése alapján már nincs szükség további antigén gyorsteszteket vásárolni az Állami Tartalékalap készletébe. Korábbi bespájzolásból még maradhatott némi tartalék. Mire azt elpiszkálják az orrjáratainkban, addigra - reméhetőleg - már a nyájimmunitás örömei elé nézhetünk.

Példásan lemondott a parlament alelnöke

De ez még arrébb van, addig meg tanácsos betartani a járványügyi előírásokat. Nem így tett például a szlovák parlament egyik alelnöke, és meg is ütötte a bokkáját. Ám Juraj Šeliga nem gatyázott sokat, szerdán le is mondott a pozíciójáról, mert kiderült, a múlt héten egy éjszakába nyúló munkamegbeszélésen vett részt egy fővárosi klubban. A Za ľudí képviselője beismerte, a megmozdulása nem nevezhető példás magatartásnak, hiszen a vendéglátók teraszai csupán este 9-ig lehetnek nyitva, és a benti helyiségek eleve nem állhatnak a vendégek rendelkezésére.

Matovič pénzt osztana és fenyegetőzik

Szerda délutánig ilyen idillbe illő hírek uralták a sajtót, aztán mikrofonhoz lépett Igor Matovič pénzügyminiszter, és minden másképpen lett. Az orosz vakcinabeszerzésbe pár hete belebukott kormányfő egy szakmai témát próbált felvázolni. Fellibentette a fátylat egy egyszerűbb adórendszerről, illetve arról, miként lehetne növelni a családtámogatásokat anélkül, hogy 25 százalékra emelnék a jelenlegi 20 százalékos áfakulcsot. De ez az egész annyira matovičosra sikeredett, hogy csak na. Nem bírta ki, és rögtön megfenyegette koalíciós partnereit, hogy az ellenzékkel is kész összefogni a reformja érdekében, és ha ez az egész nem sikerülne, akkor lemond és kilép a koalícióból. Közben meg magáról a reformról alig árult el valamit, szinte csak annyit, hogy a dolgozó szülők minden gyermekük után havi 200 eurós családi pótlékot kaphatnak. További részleteket most nem, inkább majd két hét múlva árul el a pártelnök pénzügyér, aki az újságírók kérdései elől szinte elmenekült. Kutyafuttában annyit még elejtett Matovič, hogy az adórendszer átalakítását még idén el akarja fogadtatni, hogy az jövőre érvénybe léphessen. A koalíciós partnerek meg csak értetlenül nézegetnek egymásra, hogy ez az egész mi akart lenni, hiszen az elképzelések részleteit nem ismerik. Várjuk ki a végét, majd két hét múlva mindenki okosabb lehet.

Mehet a börtönbe az exzsaru

Szerdán pont került egy magas rangú exzsaru ügye végére is, ugyanis elítélték a rendőrség Különleges Műveleti Hivatalának korábbi igazgatóhelyettesét, aki a bűnözők lehallgatásáért felelt. Norbert Paksi pénzért cserébe elárulta a nehézfiúknak, hogy megfigyelik őket, de előfordult olyan is, hogy a kenőpénzért cserében véget vetett a lehallgatásoknak. Ezzel a tevékenységével komoly összegeket kaszált, majd amikor lefülelték, vádalkut kötött a hatóságokkal. Most öt évet kapott és elkobozták a vagyonának jelentős részét is.

Az ilyen eljárások nem jöhettek volna létre, ha 2020-ban nem váltunk kormányt. De ha a legerősebb kormánypárt elnöke, Matovič tovább hepciáskodik, akkor jöhet egy visszarendeződés, és a Paksi-félék ott folytatják, ahol tavaly kénytelenek voltak abbahagyni.

Sidó Árpád