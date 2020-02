Matovič bízik benne, hogy az új kormány stabil lesz

Igor Matovič, az OĽaNO vezetője az exit poll eredmények közzétételét követően minden állampolgárnak köszönetet mondott, aki részt vett a választáson, és megköszönte az OĽaNO mozgalomnak szavazott bizalmat is.

„Felébresztettük az alvó sárkányt, sikerült az urnákhoz vonzani azokat is, akik korábban nem szavaztak. Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolása volt az a kulcsmomentum, amely után Szlovákia felébredt” – jelentette ki Matovič.

Hozzátette: már felhívta az összes demokratikus párt vezetőjét, és meghívta őket Nagyszombatba (Trnava). „Megpróbáljuk létrehozni a lehető legjobb kormányt, amelyet Szlovákia kaphat, hogy a törvények mindenkire egyformán vonatkozzanak” – hangsúlyozta az OĽaNO elnöke.

Matovič Boris Kollárt is felhívta. Ezzel kapcsolatban elmondta: a cél az alkotmányos többség megszerzése, ezért vele is számol.

Az OĽaNO elnöke a tárgyalások előtt nem szabott semmilyen előzetes feltételeket, szerinte felelőtlenség lenne mindjárt az elején akadályozni a megegyezést.

Matovič nem tart attól, hogy az új kormány instabil lesz. „Az ellenzék olyan erős eredményt ért el, hogy a kormány valószínűleg akkor is stabil maradna, ha valaki a mozgalmunkból vagy a pártok közül kilépne” – tette hozzá.

Az OĽaNO elnöke szerint attól sem kell tartani, hogy a jövőbeni koalíció szétesik majd olyan kulturális-etikai kérdések miatt, mint a regisztrált partnerség vagy az abortusz. „Fico úr csak ringassa magát tovább a mámoros ábrándjaiba” – reagált Matovič Robert Fico, a Smer-SD elnöke korábbi kijelentésére, miszerint az új kormány két éven belül meg fog bukni, ő pedig még erősebben tér majd vissza.

Matovič arról is beszélt, hogy az új kormánynak nyitottnak kell lennie, az új kormányfőnek pedig mindenkit képviselnie kell. Azt ígérte, hogy ha ő állíthatja majd össze az új kabinetet, a választóknak rendszeresen számot fog adni például arról, hogyan szedik be és mire fordítják az adókat. „Reményt akarunk adni az embereknek, és a tudtukra adni, hogy a kormány nemcsak azokért van, akik megnyerték a választásokat. Azt akarjuk, hogy a jelenlegi kormánypártok választói is megértsék, hogy mi vagyunk a jobb választás” – mondta Matovič.

Az OĽaNO elnöke azt ígérte, hogy ha ő lesz a kormányfő, rendszeresen találkozni fog az ellenzéki pártok képviselőivel is. „A kormányfőnek mindenkit képviselnie kell, többé nem lehet érvényes az az elv, hogy nyerd meg a választást, és bármit megtehetsz. Szeretnék megküzdeni Marian Kotleba választóiért is, akik 80-90 százaléka csak azt akarja, hogy a törvények mindenkire egyformán vonatkozzanak. Ne barikádozzuk el magunkat tőlük” – zárta Matovič.



(TASR)