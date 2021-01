Matovič egyáltalán nem különbözik azoktók a debilektől, akik a neten sivalkodva követelik a vesztét!

Igor Matovič egyáltalán nem különbözik azoktól a debilektől, akik éjjel-nappal a neten sivalkodva követelik a vesztét. Mivel annyira hülyék, hogy meggyőződésük, a legképzettebb szakembereknél meg a kormányfőnél, de az égvilágon bárkinél jobban tudják:

Fotó: TASR

Létezik-e koronavírus vagy nem? Mit kell vele csinálni, ha létezik? És mi a teendő, ha nem létezik...? No és, a hatalomért hazudó, legutolsó tolvaj politikusok nyomán arról csaholnak kórusban, hogy a média pénzért ijesztgeti őket ...!

Hát hogyne, mert a média ültet oda titeket a képernyő elé ökörivadékok, hogy kényszerű rettegő- meg fröcsögőgörcsben szenvedjetek...!

De talán Igor Matovič kormányfőként nem azt ragozza a neten naponta, hogy bárkinél - a szakembereket is beleértve(!) - jobban tudja, mit kell kezdeni a világjárvánnyal?

Akiknek pedig netán kételyei támadnak az általa megfelebbezhetetlennek beállított koncepciókkal szemben (rögeszme), azokat szemrebbenés nélkül leidiótázza. És sírokon dagonyázó tömeggyilkosoknak minősíti!

Épp azzal a született taplókat jellemző technikával keveri a szart, ahogy azok az ő megnémulásáért, nyom nélküli, fölszívódásáért, sőt a fölakasztásáért stb. rinyálnak.

Pedig volt idő, amikor szinte ugyanazok, akik, most már a saját bűneiknél is jobban rühellik Igor Matovičot, a tűzbe mentek volna érte, és ugyanúgy utálták ellenfeleit, ahogy most őt.

Ennek a helyzetnek volt a következménye, hogy a parlamenti választásokon olyan felhatalmazást kapott, amiről a hintás népbutítókon és elvetemült diktátorokon kívül csak álmodhatnak a politikusok a demokratikus világban. Így csinált belőle akkor majdnem világbajnokot a választók elkeseredettsége...!

Igor Matovič legnagyobb hibája sajnos éppen ennek a sikernek az aprópénzre váltása! Vagyis a szószerinti lepusztítása, a magyar klasszikussal szólva, elkúrása lett!

Mivel tényleg képes volt elhinni, hogy ő a világbajnok. Méghozzá mindenben is!

Fundamentális meggyőződésévé kövült, hogy a választói felhatalmazással minimum kétszer olyan okos lett, mint amilyen volt. De legalábbis a szlovákiai politikai osztály valamennyi tagjánál bármit jobban tud. Innét pedig már csak egy tyúklépésre volt szükség, hogy a politikai osztály tagjain kívül az országában, sőt a nagyvilágban bárkinél okosabbnak higgye magát...

Talán nem kell amelett erőszakosan ágálni, hogy az ilyen gondolkodás és cselekvés, tulajdonképpen az infantilizmus legkézenfekvőbb diagnózisa.

Ami egyébként nem számít különösebb kuriózumnak és még bűnnek sem tekinthető. Csak akkor okozhat komoly gondot, de akár tragédiát is, ha egy kormányfő válik szenvedő alanyává. Ebben az esetben ugyanis legalább olyan fertőző lehet, mint a koronavírus... Sőt, annál is kártékonyabb!

Ennek a helyzetnek az egyik járulékos vesztesége, hogy a előbb-utóbb a Matovič fémjelezte kormány kerülthet miatta a történelem süllyesztőjébe. Ahelyett, hogy végleg felszámoljon egy velejéig romlott, mocskos, korrupt rendszert.

A kormányfő folyamatos és egyre hisztérukosabbá váló céltalan vagdalkozása miatt nemcsak hívei, jóindulatú szurkolói, hanem a normálisan gondolkodó emberek is elidegenednek tőle. De ami ennél tragikusabb, magától a koronavírus elleni védekezéstől is!

Csak azért, mert Igor Matovič képtelen különbséget tenni a hatalmi tabukat és kapukat döntögető ellenzéki politizálás és a komoly kormányzati felelősséggel járó politikai magatartás között! Már, ha nem azért viselkedik bizonyos helyzetekben úgy, mint aki nem normális, mert egyszerűen nincs mersze a kormányzáshoz...! Vagy megéri neki, hogy Richard Sulíkkal együtt szétbassza saját kormányát!

De bármilyen furcsának tűnik, ugyanez vonatkozik arra Richard Sulíkra is, aki legalább annyira ostobán, cinikusan viselkedik kormányzati tényezőként, mint Igor Matovič. Tekintet nélkül arra, hogy ki kezdte és miért a nyíltszíni sárdobálást...!

Ami pedig a legszomorúbb ebben a helyzetben, hogy úgy tűnik, nem akad ember a szlovák kormányfő szűkebb, de talán tágabb környzetében sem, akire hallgat, aki négyszemközt próbálná meg gatyába rázni őt. Ráébreszteni, hogy épp ideje lenne abbahagyni az öncélú bohóckodást, mert a vesztébe rohan!