Matovič előadta hattyúdalát, felkészül a következő egyszerű ember

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

A nap híre természetesen az volt, hogy lemondott miniszterelnöki posztjáról Igor Matovič, Eduard Heger pedig átvette az államfőtől a kormányalakítási megbízást. Itt be is fejezhetnénk a Lényeget, azonban történt még egy s más a keddi nap folyamán.

„Bízzatok Edóban”

A lemondott kormányfő a szívünkből beszélt, amikor búcsúzóul azt mondta: Bár csak egy évet töltött az ország élén, mégis úgy érzi, mintha tíz lett volna. Most viszont bizalmunkba ajánlotta „Edót“, hogy majd rendbe hozza, amit ő elszúrt. Matovičtól így a végére annyi azért tellett, hogy bocsánatot kért minden elkövetett hibájáért. Talán nem ünneprontás megjegyezni, hogy így, általánosságban „mindenért“ a legkönnyebb bocsánatot kérni. Ez olyan, mintha semmiért sem kért volna elnézést. Sokkal őszintébbnek tűnt volna, ha azt mondja, bocsánat, amiért hiúságommal és konfliktuskereső magatartásommal megmérgeztem és ellehetetlenítettem a kormány munkáját. Bocsánat, hogy a saját fejem után mentem a válságkezelés során és nem hallgattam a szakemberek szavára. Bocsánat, amiért sértődött primadonnaként felrúgtam a társaimmal kötött megállapodásokat. És így tovább, és így tovább.

Talán valaki még emlékszik, hogy Heger neve már tavaly is felmerült a miniszterelnöki poszt várományosaként, amikor Matovič még vacillált, vállalja-e a kormányfői tisztséget. Sajnos azonban az egója győzedelmeskedett, így csak a következő hetekben fog kiderülni, hogy a mélyen vallásos univerzális miniszterből milyen kormányfő válik. Elődje teljesítményét mindenesetre nem lesz nehéz überelnie.

Százmilliókat pazaroltak kétes minőségű tesztekre

Kedden az is kiderült, hogy Siemens dobozokba átcsomagolt kínai teszteket vett az egészségügyi minisztérium, ráadásul nem is olcsón: 228 millió eurót dobtak ki az adófizetők pénzéből egy csomó, alig használható tesztre, amelyek megbízhatósága 60 százalék körüli. Az általunk megkérdezett adatelemző szerint

ennyi gőzzel akár egy érmét is feldobhatnánk tesztelés helyett, az jóval olcsóbb és hasonlóan megbízható eljárás lenne.

A tesztek egy részét a tervezett öntesztelés során akarták felhasználni. Az otthoni orrpiszkálás egyelőre még csak terv, az azonban bizonyos, hogy érdemesebb lett volna megbízhatóbb tesztekre – vagy ne adj isten, koronavírus elleni oltóanyagra – költeni a pénzt.

Kis hurrá: Már minden tizedik embert beoltottak!

És ha már a vakcinákat említettük, újabb szállítmányok érkezése várható április folyamán, tudtuk meg az egyészségügyi minisztériumtól. Ráadásul bővül is az oltóanyag-választék, mondjuk, még nem a sok port kavart Szputnyikkal, hanem a mostanáig leginkább babaápolási termékeikről ismert Johnson & Johnson vakcinával. Húsvét környékén várhatóan már egymillió embert oltanak be. Eddig Szlovákiában a lakosság 12,5 százalékát oltották be az első dózissal, ebben a tempóban karácsonyra akár minden második lakos is megkaphatja az vakcinát.

Gódányt is megvádolták a csallóközi maffiózók

Sokaknál valószínűleg kiverte a biztosítékot, hogy az egyházkarcsai polgármester, Gódány László neve is elhangzott a csallóközi maffiaper mai tárgyalási napján. A szövevényes történet őt érintő mozzanata az volt, hogy a 25 éves szabadságvesztését töltő Kádár Krisztián, aki tanúként jelent meg a bíróság előtt, Daniel Lipšic speciális ügyész kérdésére elmondta, 75 ezer eurót adott Gódánynak, hogy létrejöjjön a maffiózók találkozója Milan Lučanský volt országos rendőr-főkapitánnyal. Mivel Lučanský az előtzetesben öngyilkos lett, ő már nem fogja tudni elmondani, igaz-e a történet, viszont a maffiózók pénzének átvételével megvádolt polgármester valószínűleg nem hagyja majd ennyiben Kádár vádaskodását.

A fákat kivágják, ugye?

Úgy tűnik, Dunaszerdahelyen mégis az eredetileg tervezett helyen, egy fás parkban épülhet meg a városi sportcsarnok. A számos kanyart vett történet lényege, hogy az eredetileg jóváhagyott helyszín mellett felcsillant egy lehetőség arra, hogy egy másik, alkalmas területen épülhetne fel a csarnok, és így a 2-300 fát sem kellene kivágni. A telek tulajdonosa el is adná azt a városnak, amelynek kasszájában ráadásul lenne is erre pénz, azonban ezt a javaslatot ma nem sikerült a képviselőtestület ülésének napirendjére tűzni. Kérdés tehát, hol, hogyan és mikor sikerül majd elkölteni azt a 2 millió eurót, amit még 2019-ben kapott a város a sportcsarnok építésére. Reméljük, a smeres kormány nagyvonalú adományát Igor Matovič leendő pénzügyminiszter sem veszi majd szigorú górcső alá...

Juhász László