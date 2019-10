Matovič: Glváč hazudott a Kočnerhez fűződő kapcsolatáról

Martin Glváč (Smer-SD), a parlament alelnöke hazudott, amikor azt mondta, hogy 2012 óta nem találkozott Kočnerral. Fennáll annak a gyanúja is, hogy a vállalkozó a saját emberét akarta a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) igazgatóhelyettesi székébe ültetni- állíja Igor Matovič, az OĽaNO elnöke, aki szerdán nyilvánosságra hozta a Glváč és a Ján Kuciak meggyilkoltatásával vádolt Marian Kočner közötti részletes kommunikációt.

„Glváč Marian Kočner szolgája volt”

– jelentette ki Matovič. Szerinte az a legrosszabb, hogy Glváč tudott arról, hogy a vállalkozónak embere van a titkosszolgálatban, szerinte ez derül ki a kettejük közötti kommunikációból. Kočner dühösen vonta felelősségre a parlament elnökét, amiért valakinek beszélt a dologról.

„Kinek mondtam volna? Gondolod, hogy ezzel dicsekedni lehet? Miféle intrika ez már megint?”

– válaszolta Matovič szavai szerint Glváč.

Matovič szerint az üzenetváltások azt is bizonyítják, hogy Glváč tudta, hogy a pénzügyőrség akkori elnöke, František Imrecze érintett Ladislav Bašternák vállalkozó adócsalási ügyében. Számos üzenet is alátámasztja, hogy Glváč még sokkal később is találkozott Marian K.-val, mint ahogy állította. A parlament alelnöke ugyanis azt mondta, utoljára 2012-ben találkozott Kočnerral.

Martin Glváč (TASR)

A Viber alkalmazáson keresztül folytatott kommunikációját állítólag a rendvédelmi hatóságok köréből juttatta el valaki Matovičnak. „Nem valami ellenőrizetlen dologról van szó" – mondta Matovič, és hozzátette, úgy gondolja, eltusolnák a dolgot, ezért tartotta kötelességének közzétenni.

Glváč szerdán közölte, feljelentést tesz Matovič ellen a nyilatkozatai miatt, aki kedden (október 22.) közzétette a Glváč és Kočner közötti kommunikáció néhány részletét, és kijelentette, ha Glváč nem mond le a parlamenti alelnöki posztról, a többit is nyilvánosságra hozza.

Glváč ezért ismételten gyors cselekvésre szólította fel a rendvédelmi hatóságokat, és azt mondta, Matovič megsérti az alkotmányos jogokat, a távközlési törvényt, zsarolás és durva kényszerítés bűncselekményét követi el.

Glváč cáfolta a Denník N-ben megjelent információkat arról, hogy Kočner vállalkozóval valamilyen üzletről egyezkedtek volna. A Threemáról szóló cikkekkel szerinte csak őt és a Smer-SD-t akarják lejáratni. A közzétett kommunikáció szerinte nem felel meg a valóságnak. Azt állítja, 2012 óta nem találkozott Kočnerral.

Peter Pellegrini (TASR)

Peter Pellegrini (Smer-SD) kijelentette, a közzétett kommunikációról tárgyalni fog a Smer-SD.

„Ha komoly dologról van szó, a következmények súlyosak lesznek. De ha az derül ki, hogy nem komoly a dolog, nem lesznek azok a következmények sem”

– mondta.

TASR