Matovič ha nem a pénzzel játszik, akkor a tűzzel

Mivel már nincs jobb dolga, az ex kormányfő és ex pénzügyminiszter rájött, normális emberek között nem képes növelni a támogatottságát. Pártja parlamenti frakcióját is elhagyogatják egyesek. Olykor csoportosan is, lásd Budajékat, a polgári-demokratikus platform, Matovič szóhasználatában a liberális platform embereit. Miközben rühelli a libsiket, mert ők ellenségek… S mert a múltban is szépen össze tudott dolgozni az ultrakonzervatív és/vagy fasiszta erőkkel, az ő térfelükön keresi további boldogulását.

Fotó: TASR

A nemváltás és a transzneműek okozzák jelenleg az ország legnagyobb problémáit, nagyobbakat és súlyosabbakat a gazdasági válságnál, az eladósodásnál, az elszabadult inflációnál, az energia-krízisnél, az összeomló egészségügynél, mezőgazdaságnál stb., de még az orosz háborúnál is. Ezért aztán Matovič, aki még a legcsaládbarátabb Család Vagyunk pártnál is családbarátabb módon védené meg a... Gyakorlatilag bármit, csak védhessen, mert most a védelemre vevő a választó... Szóval megvédi a társadalmat, a gyerekeket, meg akárkit, amit úgy képzel, hogy a Fészbukon szétkapja az LGBTQ+ embereket, különös tekintettel a transzneműekre, a nemváltás aktusára, meg a "gender"-re mint olyanra... Nem is egyszer e héten. Ha nem a pénzzel játszik, akkor a tűzzel...

Noha pártbéli alárendeltje, a már szintén ex, de még a lendkerekek által működő kormányfő, Heger eddig millió alkalommal fenéken billenthette volna baromságai miatt az egy ideig "alatta" ténykedő ex pénzügyi zsonglőrt, sosem tette. Talán mert sosem volt menekülő útvonala?

Most - lásd Dzurinda ex kormányfő szervezkedését - mintha látszana egy. A nem mellékesen keresztényista politikai háttérrel és az annál őszintébb keresztény választói támogatással rendelkező Heger egy teljesen normális, demokrata érzelmű (egyébként keresztényhez méltó) posztban tette helyre főnökét, aki így jó úton halad nem csak a szlovák parlamenti fasizmus és más szélsőségek felé, hanem az exHeger-főnökség felé is... Ráadásul nem csupán a szexuális kisebbségek irányába intézett támadásokat bírálta Heger, a romák, civilek és újságírók elleni hergelésre szintén kitért.

Matovič esetében sosem érdemes jóslásokba bocsátkozni, ám ezek a történések akkora elszigetelődést feltételeznek a saját, eléggé maszek jellegű és irányítású, a gyakorlatban szervezeti szempontból aligha demokratizálható pártjában, amely - ha Dzurinda végre előrukkol valami komolyan vehetővel és konkréttal - bizonyára átrendezi a szlovák jobbközép térképet.

Ideje is lenne. Mielőtt a populizmus és az extrémizmus rendez át valamit. Az ex-ek mellé pedig érkezhetne valami / valaki jövőbe mutató is.