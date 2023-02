Matovič jelentősen megrövidítené a képviselők fizetését, asszisztensének közben olyan bért adott, amilyet nem látni minden nap

Igor Matovič (OĽaNO) volt pénzügyminiszter nemrégiben a parlament előtt javasolta a képviselők fizetésének radikális csökkentését. Néhány nappal később Juraj Lacena Matovič asszisztensévé vált, a szerződése szerint pedig havi 3270 eurós fizetést kap majd. Ezzel februártól a legjobban kereső képviselői asszisztensek közé tartozik – írja a SME.

Fotó: TASR

Matovič jelezte, hogy javaslatot készül tenni a parlamenti képviselők fizetésének 2 ezer euróra történő csökkentésére, míg a fennmaradó összeget az egyes pártok állnák. Matovič ezzel az ellenzék véleményére is próbál kontrázni, mivel azt állítják, hogy a volt koalíció azért is egyezett meg az előrehozott választások szeptemberi terminusában, hogy anyagilag még "tollasodjanak" egy kicsit.

„Ha azt gondolják, hogy az OĽaNO rászorul arra, hogy azért a három hónapért megkapjunk valamilyen további állami támogatást, akkor azt kell, mondjam, nem vagyunk olyan szánalmasak, mint maguk. Mi nem költjük el azt a pénzt, a háromnegyede a számlánkon van. Gyakorlatilag azt sem tudjuk, mihez kezdjünk vele” – mondta Matovič. A választási időszakért az OĽaNO több mint 20 millió euróra jogosult.

Ennek ellenére új asszisztensének a lehető legmagasabb fizetést javasolta, ami jócskán meghaladja a 2 ezer eurót. Egy képviselői asszisztens fizetése legfeljebb annyi lehet, amennyi egy képviselő alapfizetése, jelen esetben 3270 euró. A legtöbb parlamenti képviselőnek több asszisztense is van (egynek legfeljebb három lehet), ők ezen az összegen osztozkodnak. Ezért is ritkaság, ha egy asszisztens több mint 3 ezer eurót keres. Lacena így egyike lett annak a 38 képviselői asszisztensnek, aki ilyen összegű fizetést kap. A parlamentben összesen 298 képviselői asszisztens dolgozik, és olyan is van köztük, aki csak 1 eurót kap a munkájáért.



(SME)