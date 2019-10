Matovič: Jobb, ha óvatos az MKP, nehogy Bugár elárulja a pártot és a választóit

„Ha bejutnak a parlamentbe, de Bugár Béla ismét áruló lesz, mint ahogy az elmúlt években többször is, és kiderült, hogy csak kihasználta az MKP választóit, az egész Szlovákia számára katasztrófa lesz” - jelentette ki a íd elnökéről Matovič. Szerinte az a legfontosabb, hogy ne csapják be az MKP választóit, mert eddig „mindig a jó oldalán álltak”. Az OĽaNO elnöke úgy vélekedett, az MKP-nak határozott választ kell követelnie Bugártól arra, hogy a jövőben is hajlandó-e együttműködni a Smer-SD-vel, vagy sem.

Matovič rámutatott, a 2020-as februári választáson minden egyes szavazat fontos lesz, ezért ajánlott korábban együttműködést a kisebbségeknek, és ez az ajánlat most is érvényes.

A Híd, az MKDSZ és az MKP pénteken megegyezett, hogy közösen indulnak a választáson, a Régiók Párja Híd MKP választási párt listáján, melyet az MKDSZ alakít meg. Egyik párt elnöke sem fog szerepelni a lista elején. A megegyezést még jóvá kell hagynia a három párt elnökségének.



(TASR)