Matovič kedves gesztussal indult Varsóba, hogy találkozzon Orbánnal és a többiekkel

Igor Matovič miniszterelnök pénteken Varsóba utazott, hogy részt vegyen a visegrádi négyek (V4) miniszterelnökeinek csúcstalálkozóján.

A találkozó előtt Matovič első lengyelországi látogatása során Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel találkozik - tájékoztatott a kormányhivatal sajtóosztálya. Matovičot, valamint Andrej Babiš cseh és Orbán Viktor magyar miniszterelnököt lengyel kollégájuk, Morawiecki és Andrzej Duda lengyel államfő fogadja.

A találkozó központi témája az Európai Unió újjáépítési alapjában lévő, a 2021–2027 közötti időszakra előirányzott pénzügyi kerete, amely az EU-tagállamok koronavírus-járvány által érintett gazdaságának újraindítására szolgál.

A kormányfők a migrációs helyzettel és más jelenleg aktuális európai kérdésekkel is foglalkoznak. A csúcstalálkozó alkalmával Babiš hivatalosan is átadja Lengyelországnak a visegrádi négyek elnökséget. Lengyelország július 1. óta egy éven át tölti be a csoportosulás elnöki tisztségét.

A V4 országok miniszterelnökei legutóbb június 11-én a csehországi Lednicén találkoztak. Akkor a koronavírus által okozott válság közös uniós kezeléséről tárgyaltak, és hangsúlyozták az alap igazságos újraelosztásának fontosságát.

A szlovák kormányfő, ahogy szokta, most is posztolt valami kiegészítő információt a közösségi oldalára. Most arról számolt be a miniszterelnök, hogy a hivatalos küldöttség részeként 30 gyereket visz magával szlovákiai gyermekotthonokból.

