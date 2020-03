Matovič kettészelhet egy minisztériumot és liberálisokat is lát a pártjában

Egyre több dolog tudható meg azzal összefüggésben, hogyan működne az ország a választások után. Lehet, hogy kéttáválasztják a ma egy tárcán belül működő közlekedés- és építésügyet. A Sme rodina egyik programpontja éppen a bérlakások építése volt, elképzelhető, hogy éppen miattuk lenne hajlandó ilyen lépésre a magát szinte kormányfői pozícióban érző politikus.

Matovič az államfővel való találkozó után elmondta, hogy ha nem sikerülne összeterelnie az összes demokratikus ellenzéki - a Sme rodina, az SaS és a Za ľudí - pártot, akkor hármas koalícióra van kilátás.

Matovič már vasárnap találkozott Richard Sulíkkal is, ahol az SaS vezetője fevázolta az elképzeléseit. A választások nyertese hétfón Boris Kollárral egyeztetett, kedden pedig találkozna Andrej Kiskával, hogy vele is áttekintse a helyzetet. Az exállamfő a választási eredmények kihirdetése után hazautazott Poprádra, ahonnan holnap tér vissza a fővárosba. A Za ľudí egy nyilatkozatot is kiadott hétfőn, amiben azt jelzik, hogy segíteni szeretnének változtatni a szlovákiai politikai helyzeten. "Erre kaptunk megbízatást a választóktól" - áll Kiskáék állásfoglalásában.

Az OĽaNO vezetője egyedül jár ezekre a találkozókra, ahol a pártvezetők négyszemközt veszik át a legfontosabb kérdéseket. Matovič elsősorban arra törekszik, hogy meghallgassa a lehetséges partnereinek az elképzeléseit. A tanácskozások második fordulójában már tárgyalódelegácók ülnek az asztalhoz.

Ami Matovičot illeti, még nem kapott személyi védelmet, de ahogy mondja, nem is vágyik testőrre. "Szeretném ezt megúszni, valahogy kibújni ez alól, csak nem tudom, ez lehetséges-e" - mondja a pártvezér. Azt is elmondta, ha kormányfő lesz, rendszeresen küldene ebédmeghívást az ellenzéki pártelnököknek. Mindezt az ellenzéki pártokra szavazók iránti tiszteletből tenné. Arról is beszélt a jövendőbeli kormányfő, hogy a parlamentben és a kormányban a liberálisok is képviselethez jutnak. "A mi 53 képviselőnk közül vagy 10-15 liberális irányultságú" - véli Matovič.

Ahogy arról beszámoltunk, Zuzana Čaputová államfő hétfő koradélután találkozott a választások nyertesével, Igor Matovičcsal, de még nem bízta meg kormányalakítással.

(DenníkN)