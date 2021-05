Matovič kiszabadította a lakosságot meg a vállalkozókat, akik a túszejtő Sulík foglyai voltak!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Igor Matovič pénzügyminiszter szerint koalíciós partnere, Richard Sulík egyszerűen egy túszejtő. Állítólag a lakosságot és a vállalkozókat tartotta fogva. Amíg ki nem lettek szabadítva mostan, Matovič és parlamenti kommandója által persze.

A lakosság és a vállalkozók minderről hallgatnak. Egyelőre. Lehet, hogy majd egyáltalán nem is lesznek hajlandók nyilatkozni. Az is előfordulhat azonban, hogy majd nagyon is! Egy esetleges parlamenti választáson például...

Az államadósság mértéke 65 százalékosra kúszott föl.

Amint az előre bejelentették, a Richard Sulík vezette SaS parlamenti frakciója nem szavazta meg a 2021-es állami költségvetés módosítását péntek délután. 79 szavazattal viszont így is elfogadta azt a parlament, hogy most már 3,8 milliárd euróval nagyobb legyen a hiány az eddig kalkuláltnál. Ezzel az államadósság mértéke 65 százalékosra kúszott föl. Sulíkék szerint a döntés előrevetíti, hogy a jövőben mindenképpen növelni kell majd az adókat. Az OĽaNO szerint viszont az a fő, hogy ki lett szabadítva az SaS által túszul ejtett lakosság meg a vállalkozók…

A végszavazásban a módosítási javaslat az OľaNO, a Kollár-féle Sme rodina és a Za ludí képviselőinek szavazataival ment át. Az SaS képviselőivel együtt az ellenzék képviselői is ellene voltak.

Sulíkék nyilván azért, mert mindenképpen adóemelés lesz a fölpumpált költségvetési hiány következménye, az ellenzéknek meg normális nemet mondania bármilyen kormánypárti ötletre...

Mindemellett nyilván jól is szórakoztak, hiszen a kormánypárti ellenlábasaik, konkrétan Igor Matovič és Richard Sulík menetrend szerinti csatározásra kijelölt emberei szokás szerint egymással vívták a jelképes tortacsatát. Ami egyre kevésbé vicces már...! Az isten se tudhatja, mi lesz ebből az öncélú cirkuszolásból akár heteken belül. Vagy mégis...?

Teremőrség lesz a parlamentben?

Egyáltalán nincsenek messze tehát a kománypártok parlamenti képviselői attól, hogy bármikor úgy öntögessék egymást pofán vízzel, de bármilyen egy fluidummal, amint azt csütörtökön Igor Matovičcsal megcselekedte egy általa felbőszített független képviselő. A házelnök, Boris Kollár nyilván ezért agyal azon, hogy megteremtesse a parlamentben az ún. teremőrséget. Ha már az unalmas nyugalmat lehetetlen. A teremőrség szolgálatosainak lehetne a feladata, hogy megakadályozzák a parlamenti képviselők esetleges összeverekedését, egymással szembeni alpári provokációit, a jelképes és a szó szoros értelmében elkövetett köpdösődésig bezárólag. Nem semmi!

Ha így folytatják, rövidesen leérnek (sic!) arra a szénvonalra, ami a világ keleti politikusai többségének tartózkodási helye. Arról a Keletről van szó, ahol néhány flúgos balfácán szerint a jelenlegi Európa jövője is íródik...

Addig is, amíg feláll a parlamenti teremőrség, marad a bírságolás lehetősége. A házelnök megerősítette, ha a parlament összeférhetetlenségi bizottsága is úgy akarja, eljárás indul a Matovičot pofon öntő Miroslav Suja ellen. Tettéért pedig akár 2000 euróig terjedő pénzbírsággal is sújthatják. A „szenvedő alanynak”, Matovičnak meg azt üzente Kollár, hogy most már majd esetleg tartózkodhatna az általa utált halandók rendszereses provokálásától. Meglátjuk, szót fogad-e ötlethányó megváltónk és hajlandó-e megfékezni kedvenc fullajtárjait...

Rövidesen akár bikaviadalokat is meg lehet majd nézni

Amíg idehaza egymással viaskodik majdnem minden politikus, rövidesen faképnél hagyhatja őket a köznép. Itt a nyár, a hazai groteszk iszapbirkózások helyett rövidesen akár bikaviadalokat is meg lehet majd nézni. Személyesen! Már akinek van kedve és persze elég zsetonja ilyesmihez. Mindenesetre, Veronika Remišová beruházásokért, régiófejlesztésért és digitalizálásért felelős miniszter bemutatta a nyilvánosságnak annak az appnak a prototípusát, amely a világjárvány idején lehetővé teszi majd az egyszerűbb utazást az Európai Unión (EU) belül. A GreenPass van szó, melynek segítségével beszkennelhetők lesznek az oltási igazolások, a teszttanúsítványok, illetve a COVID-19 betegség leküzdését igazoló dokumentumok QR-kódjai. Az illetékesek Európa-szerte az OverPass alkalmazás segítségével tudják majd ellenőrizni a kódokat. A szóban forgó applikációra június végéig kell várni.

Irány a rendőrség!

Addig is lesz idő arra, hogy járvány alatt automatikusan kitolt érvényességű igazolványokat, amelyeket jelenleg csak Szlovákián belül fogadnak el, annak rendje-módja szerint megújítsák. A belügyi tárca szerint ugyanis más országok nem ismerik el a dokumentumok lejárati idejének automatikusan történő meghosszabbítását. Külföldre utazáskor tehát minden személynek, beleértve a gyerekeket is, saját, érvényes utazási irattal kell rendelkeznie. Az új iratok intézését pedig nem ajánlatos az utolsó pillanatra hagyni.

Megmérik megint, mennyit tudnak a diákok...

A nyári vakációig van még egy hónapjuk az alapiskolásoknak is. Ebben az időszakban szokták országosan felmérni az illetékesek a tanulók tudásszintjét matematikából és az oktatási nyelvből. Erre a Monitorra idén is sor kerül rövidesen. A járvány miatt azonban ezúttal nem országosan, hanem csak egy reprezentatív minta segítségével zajlik majd a felmérés. A felmérésbe, amely a tesztelésre kiválasztott iskolákban május 31. és június 11. között zajlik majd, az ország minden szegletéből bekapcsolódik egy-egy iskola. Összesen 500 iskola 13 000 tanulójáról van szó. A reprezentatív mintában képviseltetni fogják magukat a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók, a nagyobb és kisebb iskolák, valamint a szlovák és a magyar tanítási nyelvű oktatási intézmények is. Ez utóbbiak diákjai természetesen minden anyagot magyar nyelven kapnak meg.

Barak László