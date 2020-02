Matovič lehet a miniszterelnök, a Híd közelebb került a bejutáshoz, az MKÖ 3,2%

A Híd és az MKÖ is a küszöb alatt, Kotleba pártja 11,8 százalékkal a 3. Az OĽaNO több mint 5 százalékpontot nőtt egy hónap alatt.

Az AKO legújabb felmérése szerint Igor Matovič pártja a második helyre ugrott, a 17,3 százalékos Smer mögött végzett 13,5 százalékkal. Az OĽaNO ezzel több mint 5 százalékpontot javított a januári eredményéhez képest. Kotleba pártját a harmadik helyen juttatnák be a választók 11,8 százalékkal, ez gyakorlatilag megegyezik a januári eredményükkel. A negyedik helyen szereplő Za ľudí 9,5 százalékos eredménye 0,9 százalékpontos rontást jelent egy hónappal korábbihoz képest. A PS/Spolu koalíció 8,7 százalékkal lett az ötödik, 0,4 százalékpontos rontással. A Sme rodina is rosszabban szerepelt, mint egy hónappal korábban, a 6,4 százalékos eredmény több mint egy százalékpontos rontást jelent. Kicsivel a parlamenti küszöb felett áll az SaS, a KDH és az SNS is, miközben Andrej Danko pártja csak 0,1 százalékkal lépte át az 5 százalékos határt.

A két magyar párt továbbra is a küszöb alatt szerepel, a Híd áll jobban, a 4,5 százalékos eredmény enyhe javítást jelent a januári 4,1-hez képest.

Bugár pártja a felső hibahatárt figyelembe véve akár 5,8%-os eredményt is elérhet, igaz az alsó hibahatár 3,2%.

A Magyar Közösségi Összefogás csak 3,2 százalékra tudta javítani a januári 2,5 százalékos eredményét, az AKO szerint még legjobb esetben is csak 4,3 százalékot kapna.

A jelenlegi ellenzéki pártok ötpárti koalíciója is képes lenne kormányt alakítani, vagyis nem lenne szükségük Boris Kollár pártjának támogatására. Igaz, az OľaNO-Za ľudí-PS/Spolu-SaS-KDH koalíciónak csak szűk, 77 mandátumos többsége lenne a parlamentben. A Sme rodinával együtt viszont csaknem alkotmányos többségük lenne, 89 képviselő támogathatná a kormányt. Az OĽaNO második helye azt is jelenti egyben, hogy

Igor Matovič jogosan kérné magának a miniszterelnöki posztot

– pártja 24 mandátummal magasan a legerősebb lenne a jelenlegi ellenzék pártjai közül. Az AKO legújabb felmérése egyben azt is mutatja, hogy a jobboldali pártok csak egymás kárára tudnak növekedni: ha nő az egyik, csökken a másik. Az AKO felmérése szerencsére nem igazolta azokat a prognózisokat, amelyek Kotleba pártjának jelentős növekedését jelezték. A szélsőséges mozgalom támogatottsága gyakorlatilag nem változott.

Az AKO magas részvételt valószínűsít, a megkérdezettek 65,2 százaléka mondta biztosra részvételét, és további 19,5 százalék talán elmegy szavazni.

A felmérést február 3-6. között, ezer fős mintán készítették a TA3 hírtelevízió megrendelésére.

(lpj)