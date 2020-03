Matovič: lesz még sírás, fogcsikorgatás. Megvolt az első négyes találkozó

Igor Matovič az első megállapodásként azt ismertette, hogy minden minisztérium, minden legalább egymillió euró feletti kiadását előzőleg az Értéket a pénzért pénzügyminisztériumi részlegnek is jóvá kell hagynia. „Ez vonatkozik majd az állami vállalatokra is” - jelentette ki Matovič. Így próbálják megakadályozni az állami pénzek elherdálását. A másik intézkedés az lesz, hogy minden szerződést, és ezek minden mellékletét kötelezően nyilvánosságra hozzák.

„Csak a valóban titkossá nyilvánított dokumentumokkal teszünk kivételt” - jelentette ki Matovič.

A harmadik intézkedésük az lesz, hogy egyszerűsítik a parlamenti képviselői ellenőrzések megszavazását. „A képviselői ellenőrzés megszavazásához elég lesz a bizottsági tagok szavazatainak egyharmada, vagyis csak ellenzéki szavazatokkal is elindítható az ellenőrzés – jelentette be az OLaNO elnöke. – Ezt nagyon fontos intézkedésnek tartom, hiszen ezzel az ellenzéket, az ellenzéki pártok választóit is tiszteletben tartjuk. Eddig az volt a szokás, hogy aki győz mindent visz, mi most ezen változtatunk.” Egyetértettek a már korábban beharangozott független állami alap létrehozásábanis, amely az oknyomozó újságírást fogja támogatni.

Richard Sulík szerint ez volt a tárgyalás volt a start. „Az még korai arról beszélni, hogy mikorra tudunk megegyezni, de úgy vélem, hogy jövő héten az alapvető kérdésekben már jelentős előrelépés történhet” - mondta Sulík. Megegyeztek abban is, hogy jövő héten létrehoznak egy szakbizottságot, amelynek feladata a vállalkozói környezet javítása lesz, de csak olyan intézkedésekre tehet javaslatot, amelyek nem terhelik meg az államkasszát.

Boris Kollár megköszönte Andrej Kiskának, hogy végül úgy döntöttek, hogy ők is csatlakoznak. „Teljesen más szint, hogy négyen leszünk a koalícióban, mintha csak három pártból állna” - jelentette ki Kollár.

Matovič szerint az, hogy a tárgyalások megkezdődtek, nem jelenti azt, hogy rögtön meg is fognak egyezni. „Lesz még sírás, könnyek, fogcsikorgatás és sok izzadtság” - jelentette ki az OLaNO elnöke az első tárgyalás után.

-lpj-