Matovič logikájára kössél csomót: az újságírók tehetnek a plágiumról

Kormányunk feje külföldön nem volt hajlandó magyarázatot adni a plágiumvádakkal kapcsolatban – noha posztolgatott valamiket. Azt ígérte, majd Szlovákiában kerít sort a dologra.

Fotó: TASR

Leszállt ma a gépe, várták is a szlovák újságírók Szlovákiában a szlovák kormány miniszterelnökét, teljesítené az ígéretét, ahogyan mondta vala. Az az egyszerű ember kiszállt a gépből, előjött és annyit mondott, nem lett volna jó, ha a lapokban korábban még ennél is jobban kiteregeti valaki a szennyest, mert… Most kapaszkodj, választó!

Az uniós tárgyalások alkalmával nagy kárt okoztak volna az újságírók az ő befeketítésével. Mert vajon ki akart volna komolyan tárgyalni egy plagizátorral? Hát senki.

Aztán elviharzott és az ígért sajtókonferenciát sem tartotta meg. Álmos volt már a lelkem.

Érted? Az újságíró, akinek a dolga, hogy rendesen tájékoztassa a nagyérdemű lakosságot mindenről (nemcsak a szépről és a jóról), hogy a polgár eldönthesse, mit gondol, infó nélkül ugyanis nincs miről mit gondolnia (ami a mi Igorunknak de jó lenne!), tehát az újságíró, aki még csak a kérdezéshez jutott hozzá, ő lenne a bajok forrása. A hibás! A károkozó! Őmiatta kapna az ország kevesebb pénzt, mert bizony az újságírói leleplezés miatt romlana hősünk, a korrupció- és lopásellenes harc Robin Jánošík Hoodjának tárgyalópozíciója odakint a nagy pénznyomó Brüsszelben.

Tehát ő, aki a gazdagoktól állítólag elvesz (ha elvesz, hát lop) és a jelek szerint az okosabbaktól is elvett (lopott) gondolatokat és azokat szétosztja a szegényeknek (értsd: az egyszerű embereknek) és a gondolat(és lelki?)-szegényeknek, hogy gyarapodjanak, okkal titkolódzik a saját plágium(lopás)-ügyéről. Mégpedig azért, hogy megvédje az egyszerű emberkék pénzecskéjét a rossz médiával (melyben valaha maga is dolgozott és meggazdagodott) szemben, amely igazmondásával megkárosítaná (! hangsúlyosan: igazmondás, mint negatívum) az istenadta nép bukszáját.

Hát nem bukszán kéne rúgni az ilyen logikát gyártó… akárkit?