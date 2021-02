Matovič megerősítette, hogy szigorítások jönnek

Igor Matovič miniszterelnök megerősítette, hogy a dokumentum, amelynek részleteit több média, a Denník N nyomán többek között mi is lehoztunk, valós. A dokumentum a szakemberek és a kormányfő négynapos tanácskozásának eredménye, és olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyeket márciusban vezethetnek be a járványhelyzet javítása céljából. A dokumentumot, mely javaslatokat tartalmaz, még meg kell tárgyalja a kormány is.

Igor Matovič (Fotó: TASR)

Matovič a legfontosabbnak most azt tartja, hogy az emberek betartsák a már érvényben lévő intézkedéseket is. A TA3 vasárnapi politikai műsorában, melyből a Tvnoviny.sk idézett, Matovič azt mondta, hogy a kiszivárgott dokumentum részletei nagyrészt igazak. közölte, még vasárnap délután rendkívüli ülést tart a kormány, melyen ez is napirendre kerül.

"Az anyagot, melyet a szakemberek állítottak össze, mérlegelni fogjuk és fokozatosan határozatokba foglaljuk" - mondta.

A dokumentumban több járványügyi szigorítást is felvetettek, többek között azt, hogy este 20 óra után már csak akkor hagyhatnánk el az otthonunkat, ha munkába megyünk vagy sürgősen orvosra van szükségünk. Emellett a belterekben kötelezővé válna az FFP2-es besorolású maszk, szigorítanák a karantén ellenőrzését, és útmutatót kapnának a háziorvosok, hogyan kezeljék az otthon lévő betegeket, erről pedig nyilvántartást kellene vezetniük. Már végső esetben sem mehetnének üzletbe azok, akik pozitívak. Részletek ITT.

A kormányfő továbbra is állítja, hogy az őszi országos tesztelés után javult a helyzet, ugyanakkor decembertől nő a kórházban ápoltak száma, és emiatt nagy problémának nevezte a brit mutációt, ami miatt a Covid-automata sem hatásos.

Matovič egy felmérésre hivatkozva közölte, az emberek nagy része biztonságosnak tartja a jelenleg is folyamatban lévő tesztelést, és csak alacsony számuk véli úgy, hogy a sorban állás vagy várakozás sorn fertőződhetett meg.

Azokat nevezte a legproblémásabbnak, akik nem tartják be a karantént vagy a járványhelyzettel kapcsolatos intézkedéseket. Szlovákia emellett szerinte rossz helyzetben van annak kapcsán is, hogy az emberek nagy hányada nem tud otthonról dolgozni, kénytelen bejárni a munkahelyére, amivel ugyancsak nő a megfertőződés kockázata.

A három legfőbb közjogi méltóság, a köztársasági elnök, a parlament elnöke és a miniszterelnök hétközi találkozója kapcsán Zuzana Čaputovát arra kérte, hogy már ne üzengessen a médián keresztül, ugyanakkor szerinte ilyesmi többet nem fog megtörténni. Cáfolja, hogy az államfő felszólította volna őt arra, hogy a járványhelyzet kezelését adja át másvalakinek.

Most is kiállt Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter mellett, mivel szerinte az emberek életéért küzdött az egész járvány alatt.

(Tvnoviny.sk)