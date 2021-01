Matovič mögül mindenki kihátrálhatott. Lőttek az országos tesztelésnek?

A hétfőn beharangozott országos tesztelés előtt hét nappal még senki sem tudja, mire lehet számítani. A kormány elvileg a helyén van, de mintha köddé vált volna.

A kormánynak szerdán kellett volna megvitatnia a tömeges szűrés feltételeit, de akkor főleg arra összpontosítottak, hogy kiderüljön, mit is reagált Richard Sulík egy korábbi kormányülésen az országos teszteléssel kapcsolatban.

A kulisszák mögötti információk szerint Matovič összes koalíciós partnere ellenzi az országos tesztelés ötletét. Matovič szerda este még arról beszélt, hogy a kormányon keresztül nyomja a tömeges szűrés ügyét, ami nagyjából úgy nézne ki, ahogy az első, novemberi országos teszteléskor. Aztán csütörtökre tették át a kabinet tanácskozásának új időpontját, de a kormány végül akkor sem ülésezett, mert néhány perccel a tanácskozás meghirdetett időpontja előtt lefújták az eseményt.

A kormányhivatal rövid tájékoztatást adott ki arról, hogy "szervezési okok miatt" elmarad a tanácskozás, részletesebb magyarázattal azonban adósak maradtak.

A Nový Čas forrásai szerint a kormány csütörtökön azért nem ült össze, mert néhány OĽANO-s miniszter hiányzott, de ami még ennél is fontosabb ok, az az, hogy a koalíció többi pártja nem értett egyet a tesztelés elgondolásával. Az már korábban egyértelmű volt, hogy a négypárti koalíció két kisebbik tömörülése - az SaS és a Za ľudí - csupán a vírus gócpontjainak számító járásokat teszteltetné le, és úgy tűnik, ehhez az állásponthoz csatlakozott a Boris Kollár vezette Sme rodina is.

Kollár nem válaszolt a lap kérdésére, hogy nyíltan kihátráltak-e az országos tesztelést erőltető miniszterelnök mögül.

Aztán később egy olyan döntés született, hogy pénteken reggel 8-kor üljön össze a kormány, de még 10 órakor sem érkeztek olyan információk, miszerint sikerült volna egy tárgyalóasztalhoz ülnie a négypárti koalíció képviselőinek.

Az orvosi kamara álláspontja napok óta ismert, szerintük is annak lenne értelme, ha csupán a legfertőzöttebb régiókban végeznének szűréseket, az orvosok az országos tesztelést az erőforrások pazarlásának tartják.

Igor Matovič miniszterelnök hétfőn jelentette be, hogy újabb átfogó tesztelést szerveznek, amit addig ismételnek, amíg az új esetek gyakorisága 0,5 százalék alá nem csökken.

