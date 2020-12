Matovič: Néhány iskolába hétfőn visszatérhetnek a diákok

Igor Matovič (OĽaNO) kormányfő a saját kezébe veszi a tanulók próbatesztelésének előkészítését.

-illusztráció- (Fotó: TASR)

Nem akar több kifogást hallani az oktatási minisztertől, állítása szerint több iskolaigazgató és polgármester is készen áll a tesztelésre. Kilátásba helyezte, hogy hétfőn néhány iskolába visszatérhetnek a diákok. Elismerte, hogy a próbatesztelésre abban a magániskolában is sort kerítenek, ahová a lányai járnak.

„Csalódtam az oktatási minisztériumban, abban, ahogy hozzááll ehhez az ügyhöz. Elég volt. A szerdai kormányülésen felszólítottam Branislav Gröhling (SaS) oktatási minisztert, hogy ha biztosítani fogok minden feltételt, ne blokkolja az iskolák megnyitását. Néhány iskoláról van szó. Bizonyítani akarom, hogy kifogásokra nincs idő”

– fogalmazott Matovič.

Hozzátette: több olyan oktatási intézmény fenntartójával is kapcsolatban van, akik jelezték, hogy leteszteltetik a diákokat, a szüleiket és az alkalmazottakat is. A kormányfő említett egy bizonyos polgármestert is, aki az önkormányzat hatáskörébe tartozó összes iskolát meg akarja nyitni.

Matovič szerint a kiválasztott iskolákba hétfőtől azok a tanulók térhetnek vissza, akik leteszteltetik magukat, a többiek számára folytatódik a távoktatás.

A központi válságstáb kedden elutasította az oktatási minisztérium által kidolgozott, az iskolák újranyitásáról szóló második tervet is. Gröhling karácsony előtt, december 23-án akarja bemutatni a harmadik tervet.

Az alapiskolák felső tagozatos tanulói és a középiskolások október 26-tól távoktatáson vesznek részt. Az egyetemisták távoktatása a téli szemeszter végéig tart. Klasszikus formában jelenleg csak az alapiskolák alsó tagozatán és az óvodákban folyik a tanítás. A hátrányos helyzetű tanulók is bemehetnek az iskolába, de csak kis, legfeljebb hat fős (a pedagógus és öt diák) csoportokban tanulhatnak.

TASR