Matovič nem ad még egy minisztériumot az SaS-nek, a Za ľudít viszont végleg lapátra teheti Kolíkováék távozása

Továbbra is érvényes a koalíciós szerződés - jegyezte meg szerda délelőtt Igor Matovič (OĽANO) pénzügyminiszter, miután értesült arról, hogy a legkisebb kormánypárt, a Za ľudí frakciójából hat parlamenti képviselő a szintén kormánypárti SaS parlamenti frakciójához csatlakozik.

Veronika Remišová és Mária Kolíková a szerdai kormányülésen (Fotó: TASR)

Mivel a Veronika Remišová digitalizációért és informatizációért felelős miniszter vezette Za ľudí frakciójából hat képviselő, valamint Mária Kolíková igazságügyi miniszter is távozott, a pártnak csupán négy képviselője maradt a parlamentben. Ez pedig már nem elég ahhoz, hogy Remišováéknak saját frakciójuk működjön a törvényhozásban. Ők várhatóan az OĽANO klubjához csatlakoznak, de jelenleg a legnagyobb kérdés, hogy Mária Kolíková tovább viselheti-e az igazságyügyi miniszter tisztségét.

Igor Matovič nyilatkozatából azt lehet kivenni, hogy erre nincs sok esély, mert a koalíciós szerződés szerint ez a funkció - a 2020-as választások eredményei alapján - a Za ľudít illeti.

"Ami a kormányposztok elosztását illeti, a koalíciós megállapodás minden felmerülő kérdésre választ ad"

- jelentette ki Igor Matovič, aki meg van győződve arról, hogy a megállapodásnak nemcsak akkor kell érvényesnek lennie, amikor a felek azt megfelelőnek tartják, hanem akkor is, amikor az eredeti szituáció nem a várakozásaiknak megfelelően alakul.

"A koalíciós szerződést nem azért kötöttük, hogy megváltozzon, ha egy olyan helyzet alakul ki, ami valamelyik politikai pártnak nem felel meg"

- szögezte le a legnagyobb kormánypárt elnöke. Matovič szerint pártjának az az érdeke, hogy a koalíció egyben maradjon, és megőrizze megszerzett mandátumát. Arra a kérdésre, hogy szívesen látná-e Veronika Remišovát újra az OĽANO színeiben, a pénzügyminiszter azzal válaszolt, hogy szerinte Remišová soha nem is hagyta el igazán az Egyszerű Embereket.

"Ő elidőzött valahol máshol, elkóborolt, és valamikor lehet, hogy visszatér"

- mondta a szerdai kormányülés előtt Igor Matovič Remišováról, aki az OĽANO-ban kezdte politikai pályafutását.

Elvehetik Kolíkovától a minisztériumot

"A távozásuk nem újdonság, már két hete mondom, hogy a csoportocska az SaS-el tárgyal azzal a céllal, hogy távozzanak a Za ľudíból és ártsanak a pártnak, miközben meg akarják őrizni tisztségeiket. Ezt a pártunk által képviselt értékek elárulásának tartom, és árulás ez a párttagokkal szemben is, akiknek valójában a posztjaikat köszönhetik"

- kommentálta a fejleményeket Veronika Remišová, a Za ľudí elnöke. A parlamentben négy képviselője maradt, a frakció működtetéséhez azonban legalább nyolc képviselő kell. Egyelőre nem tudni, hogy hova csapódnak. Sajtóértesülések szerint a Remišovát nyíltan támogató Alexandra Pivková és Miriama Šuteková az OĽANO frakciójához csatlakozhatnak, Jana Žitňanská eddigi frakcióvezető és Juraj Šeliga esetében pedig nem kizárt, hogy függetlenként fogják támogatni a kormánypártokat.

Arról már a közelmúltban is sok spekuláció született, hogy ha Kolíková és emberei az SaS-be távoznak, vajon a liberálisok megkaphatják-e az igazságügyi minisztériumot, és maradhat-e Kolíková a miniszter.

Erre egyelőre nem érkezett egyértelmű válasz, Jaroslav Naď védelmi miniszter azonban a szerdai kormányülés előtt megismételte, amit eddig is hangoztatott. Mégpedig azt, hogy a választási eredmények alapján az SaS-nek két minisztérium jutott volna, ám hármat kaptak. Most pedig, hogy parlamenti frakciójuk hat képviselővel bővült, már három miniszteri poszt jár nekik - melyekkel jelenleg is rendelkeznek.

Ez alapján feltételezhető, hogy Mária Kolíková nem maradhat az igazságügyi miniszter, és ezen a poszton változás várható. Biztosat viszont csak a jövő héten lehet mondani, a koalíciós tanács szeptember 13-i (hétfő) ülését követően.

Mindenesetre Richard Sulík hangsúlyozta, hogy a koalíciós tanács ülésén el akarja érni, hogy Kolíková továbbra is igazságügyi miniszterként dolgozhasson tovább.

Vége lehet Andrej Kiska álmának

Az, hogy az Andrej Kiska korábbi köztársasági elnök által alapított Za ľudít elhagyták a Mária Kolíková köré szerveződő politikusok, akár a párt végét is jelentheti.

"Bár a Za ľudínak formálisan nem kell megszűnnie, a relevanciája szempontjából a párt nagy valószínűséggel már nem lesz kulcsjátékos a következő választások során. A párt támogatottsága már eddig is stabilan alacsony volt, most pedig elveszítette vezető arcait, akik megszólították volna a választók egy jelentős részét. Ezért a Za ľudí már a koalíciós potenciál szempontjából sem tud mit kínálni"

- kommentálta a helyzetet Aneta Világi politológus. A pozsonyi Comenius Egyetem szakembere szerint azzal, hogy Kolíkováék érkezésével az SaS a második legnagyobb kormánypárttá válik, a liberálisok pozíciója a jövőben megerősödhet.

"Másrészt ha a koalíción belüli hatalmi elrendeződést vizsgáljuk, eddig az SaS és a Za ľudí együttműködve gyakorolt nyomást a többi kormánypártra. Ilyen szempontból az SaS szerepe nem erősödik"

- magyarázta álláspontját Világi. A politológus úgy véli, hogy a Za ľudí maradék képviselői az OĽANO-val fogják szorosabbra fűzni a viszonyt.

(parameter/TASR)