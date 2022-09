Matovič nem bírta befejezni időben a „védőbeszédét”, a leváltásáról várhatóan csak este szavaz a parlament

Nem sikerült befejezni a pénzügyminiszter elleni bizalmatlansági szavazásról szóló vitát csütörtökön 11 óráig, vagyis a szavazás szokásos időpontjáig. Igor Matovič újra több mint másfél óráig szidta az SaS-t. Ennek ellenére továbbra is kormányozna Sulíkékkal.

Fotó: TASR

A szerdai több órás vita után csütörtökön délelőtt is több órán át vitatkoztak a képviselők a pénzügyminiszter elleni bizalmatlansági indítványról. A leghosszabb ezúttal is Igor Matovič „védőbeszéde” volt, ami inkább az SaS elleni „vádbeszédnek” tűnt, akárcsak a csütörtöki felszólalása. A pénzügyminiszter szerint Sulíkék már 2021-ben az első kormányválság idején is a kormány bukására, az előrehozott választások kiírására játszottak. Arról nem beszélt, hogy másfél éve Sulíkék még a Za ľudíval közösen érték el a kormányfőcserét és Marek Krajčí egészségügyi miniszter leváltását.

„A »családi csomag« elfogadása csak egy álindok a kormány megbuktatására” – jelentette ki Matovič.

Sulíkék ugyanis főleg az 1,3 milliárdos csomag elfogadását rótták fel a bizalmatlansági indítvány indoklásaként, amely szerintük tönkretette volna az államháztartást, ezért Matovičot alkalmatlannak tartják a pénzügyminiszteri posztra.

„Hitlernek ugyanígy megvoltak az újságírói”

Szerinte a média védi Sulíkot, mert egy „liberális, SaS-PS-Hlas” kormányt szeretne látni. A pénzügyminiszter a Sulíkot „támogató” újságírókat Hitler médiájához hasonlította.

„Hitlernek ugyanígy megvoltak az újságírói” – jelentette ki a pénzügyminiszter.

Sulík a Radičová-kormányt is ugyanígy buktatta meg, és az ő kormányát is 2021-ben, állítja a pénzügyminiszter. „Másfél évvel ezelőtt a mostanihoz hasonlóan megbuktatta a kormányomat, most ugyanazt a képletet alkalmazza” – vádolta Sulíkékat Matovič.

Matovič szerint Sulík olyan ember, akinek nem okoz problémát titokban találkozni az oligarchákkal és tárgyalni velük, akinek nem okoz problémát titokban találkozni a maffiózókkal, és tárgyalni velük” – mondta Sulíkról Matovič.

Ennek ellenére továbbra is állítja, hogy az SaS visszatérhetne a koalícióba.

Igor Matovič végül délben fejezte be a mintegy két óra tizenöt perces beszédét, ezután Boris Kollár házelnök berekesztette az ülést. A pénzügyminiszter beszédére még délután röviden reagálhatnak a képviselők, a leváltásáról várhatóan este ötkor szavaznak. Kicsi a valószínűsége, hogy sikerül őt eltávolítani a posztjáról, mert több független képviselő is jelezte, hogy nem szavazza meg az SaS által beterjesztett bizalmatlansági indítványt.

- lpj -