Matovič nem bízhat meg teljesen saját pártja képviselőiben sem, de nem valószínű, hogy most leváltják

Gyimesi György védi a programpont kormányoldali előadójaként Igor Matovič pénzügyminisztert, az OĽaNO elnökét. Matovič szerint vannak kormánypártiak is, akik a bukásán dolgoznak. A pénzügyminisztert a parlamentben csak néhány a párttársa védte.

Fotó: TASR

Matovič elleni bizalmatlansági indítványt a Hlas és a Smer képviselői nyújtották be. Az indoklásban hivatkoznak a kormány, mindenekelőtt a tavaly még miniszterelnök Igor Matovič hibáira, a járvány elleni küzdelemben, de felemlegetik a most előzetesben ülő Ľudovít Makó, a pénzügyi rendőrség volt vezetője és Matovič állítólagos találkozóit is. Az ellenzék szerint Matovič Makóval „intéztette el” korábbi, adócsalás gyanús ügyében folyó nyomozást.

Pellegrini: Matovič vállalja az anyagi felelősséget a Szputnyikért

Peter Pellegrini (Hlas) szerint a Matovič vezette kormány tavaly nyáron későn fogott hozzá a megelőző intézkedések elfogadásának, példának az esküvőkön való részvétel késői korlátozását említette. Tavaly nyár végén Igor Matovič maga is maszk nélkül mutatkozott pártja frakcióvezetőjének, Michal Siposnak az esküvőjén. A Hlas elnöke azonban elhibázottnak tartja az őszi országos tesztelést, a második hullám kezelését, az orosz vakcina megvásárlását majd hosszasan húzódó ellenőrzését. „

A Szputnyik története kudarc, ráadásul nemcsak mi szerintünk politikusok szerint, hanem a saját koalíciós partnere szerint is – mondta Pellegrini Matovičnak. – Az anyagi felelősséget a fel nem használt vakcinákért Igor Matovičnak kellene vállalnia.”

„Farizeus ellenzék”

A kormányfőt Jaroslav Naď védelmi miniszter védte mega kormány nevében. Szerinte az ellenzéknek két oka van csak Matovič leváltásának megkísérlésére: „az egyik a félelem az igazságszolgáltatástól, a másik pedig az, hogy a világjárványból is politikai tőkét akarnak maguknak kovácsolni”. A kormány természetesen elutasítja a pénzügyminiszter elleni bizalmatlansági indítványt.

Az OĽaNO frakciója nevében Gyimesi György védte a párt elnökét. Szerinte az ellenzék kétszínű, amikor Matovičot bírálja a járványkezelés miatt. „Amikor tavaly márciusban még csak 61 fertőzött volt, akkor lezárták volna az egész gazdaságot, de

tavaly novemberben, amikor már naponta több tucatnyi ember halt meg, és a fertőzöttek görbéje meredeken emelkedett, az ellenzôk kinyitotta volna az éttermeket” – vágott vissza Gyimesi az ellenzéknek.

Matovič sajátjaitól is tart

Habár a koalíciónak kényelmes többsége van a parlamentben, Matovič mégsem dőlhet nyugodtan hátra: vannak a koalíciós képviselők között is olyanok, akik szeretnék, ha Matovič kibukna a kormányból. Richard Sulík, az SaS elnöke és a Za ľudí frakciójának nagy része által támogatott Maria Kolíková igazságügyi miniszter is csak annyit mondott, hogy frakciójuk egységesen fog szavazni, de hogy hogyan, azt csak a szavazás előtt árulják el. A vitában nem vettek részt sem az SaS, sem a Za ľudí képviselői.

Igor Matovič maga jelezte, hogy a koalíciós képviselőker sem támaszkodhat, mivel „egy koalíciós kolléga” gyűjtött szavazatokat a leváltására.

„Az már a koalíciós magatartás határán jóval túl van, hogy ellenzéki képviselőknek ígéri meg, hogy ha mindenki itt lesz közülük, akkor szerez elég koalíciós voksot a leváltásomra” – jelentette ki Matovič.

A két volt koalíciós képviselő leváltaná Matovičot

Az biztos azonban, hogy megszavazza Matovič leváltását a Za ľudí frakciójából és a kormánykoalícióból is kilépett két képviselő, Miroslav Kollár és Tomáš Valášek. Kollár a a felszólalásában is élesen bírálta a pénzügyminisztert.

„Minél hosszabb ideig lesz Matovič a kormány tagja, minél hosszabb ideig marad a politikában, annál nagyobb az esélye, hogy visszatér a kormányba a Smer és a Hlas” – magyarázta álláspontját Kollár.

Üzent az OĽaNO-s képviselőknek is. „Önöknek és ennek az országnak is csak akkor van politikai jövője, ha Igor Matovič eltűnik a színről – jelentette ki Kollár. – Az OĽaNO-nak is csak Matovič nélkül van esélye a túlélésre.”

Az OĽaNO frakciója már inkább Heger mögött áll

Azt az ellenzéki Erik Tomáš (Hlas) is megerősítette, hogy több kormánypárti képviselő is csendben a támogatásáról biztosította.

„Korábban az OĽaNO egyes képviselői is biztattak, hogy adjuk be a bizalmatlansági indítványt Matovič ellen” – jelentette ki Tomáš.

Ugyanakkor szerdán már nem bízott abban, hogy a koalíciós képviselők is az ellenzéki bizalmatlansági indítvány mögé állnának. A Sme napilap szerint Matovičnak már saját pártja frakciójában sincs többsége, Eduard Heger kormányfő átvette tőle a vezető szerepet. Ez azonban nem jelenti, hogy a frakció egy része leváltaná őt ezen az ülésen.

Matovič megbuktatására azonban kicsi az esély, feltehetően az SaS és a Za ľudí is tudatosítja, hogy a pénzügyminiszter bukásával a kormány is bukna. „Sulík várhatóan már nem fordul Matovič ellen” – állította a Hlas parlamenti képviselője is.

Az ülés várhatóan éjszaka is folytatódik, este hat után még 9 képviselő várt arra, hogy hozzászólhasson, és várhatóan szóban még többen is bejelentkeznek a vitába.

– lpj –