Matovič nem hajlandó részt venni Kollár kerekasztalán az előrehozott választásokról

Ha a parlament elnöke, Boris Kollár (Sme rodina) kerekasztalt hív össze a politikai pártok vezetőivel a választási időszak lerövidítéséről szóló népszavazás témájában, azon az OĽaNO elnöke, Igor Matovič nem vesz részt.

Igor Matovič (Fotó: TASR)

A pénzügyminiszter ezt a TA3 vasárnapi politikai vitaműsorában jelentette ki, hozzátéve, érthetetlennek tartja, hogy miért kell „a maffia képviselőivel tárgyalni arról, hogy hogyan tegyék lehetővé a maffia idő előtti visszatérését a hatalomhoz”.

"Választási programunkban leszögeztük, hogy támogatjuk a népszavazási rendszer egyszerűsítését és észszerűsítését. Ugyanakkor ellenezzük az előrehozott választásokról szóló népszavazást" – jelentette ki.

A Szlovákia és az USA közti védelmi együttműködés margójára megjegyezte, rendben van az, ami zajlik, a megállapodás nyilvános vitája azonban szinte már korábban is elkezdődhetett volna. Hozzátette, neki is vannak további kérdései, és továbbra is követni fogja az erről szóló vitát. Az ellenzék riogatásai kapcsán megjegyezte, a megállapodásról már akkor is tárgyaltak, amikor még ők voltak kormányon.



(TASR)