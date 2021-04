Matovič orra előtt nem csapták be az oroszok az ajtót, most meg Orbánnal megy egyeztetni a vakcinákról

Igor Matovič exkormányfő rövid tájékoztatást tartott arról, hogy mi a helyzet az egyre nagyobb kavarodás főszereplőjévé váló Szputnyik V vakcinákkal kapcsolatban. A jelenlegi pénzügyminiszter éppen csak megérkezett Moszkvából és már megy is Budapestre, hogy Orbán Viktor kormányfővel és Szijjártó Péter külügyminiszterrel is egyeztessen az orosz oltóanyaggal összefüggésben.

Fotó: TASR

Matovič elmondta, hogy az oroszoknál elérte, Moszkvában nem csapták be teljesen előttünk az ajtót, de erről többet egyelőre nem akart mondani. A legerősebb kormánypárt vezetője a sajtó munkatársainak kérdésére nem válaszolt.

Ahogy arról beszámoltunk, az oroszok szerződést bontottak Szlovákiával és visszakérik az országba március elején leszállított és azóta is érintetlen 200 ezer Szputnyik V oltóanyagot, mert úgy vélik, a szlovák fél tisztességtelenül járt el. Szerintük az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal egy illetéktelen laboratóriumot bízott meg a szer tesztelésével.

Az orosz vádakat a hazai szakhatóság nem érti, hiszen a Szputnyikot a Szlovák Tudományos Akadémia egyik intézetében ellenőrizték, és a két ország közötti vakcinaszerződés titkosítása miatt nem is lehetett tudomásuk arról, hogy a tudományos intézet valamilyen fura oknál fogva nem vizsgálhatná meg a gyógykészítményt. Ráadásul a szlovákiai hivatal azt is nehezményezi, hogy a Szputnyik V gyártója nem adta át az oltóanyag értékeléséhez szükséges adatok túlnyomó többségét, továbbá kiderült az is, hogy a Szlovákiába érkezett vakcinák nem azonosak azokkal, amelyeket az európai gyógyszerészeti hatóságnak küldtek ellenőrzésre.

Matovič a Facebook-oldalán korábban jelezte, a hazai "Szputnyik-ellenességgel" kapcsolatban szívesen leírná őszintén, milyen disznóságokra képes valaki annak érdekében, hogy elérje a piszkos célját, de most inkább megpróbálja megakadályozni, hogy Szlovákia végérvényesen elessen az orosz vakcinától. Csütörtökön este Matovič azt is jelezte, nem adja fel könnyedén a harcot és majd pénteken délelőtt elmondja mindazt, amit erről szerinte tudni lehet.

(para)