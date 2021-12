Matovič ötlete a 60 felettiek kemény lockdownjáról elég nagy problémákat okozna

Igor Matovič újabb nagyszabású ötlete, miszerint az omikron variáns súlyos elterjedése esetén el lehetne rendelni a 60 év felettiek kemény lockdownját, számos szakmai területen gondokat okozhat - még a parlamentben is!

Igor Matovič (Fotó: TASR)

Noha arról egyelőre nem esett szó, hogy a pénzügyminiszter (!) által említett lockdown érintené-e a munkavégzést, a Joj TV utánajárt, hogy ez mit is okozhatna. Tudniillik 60 felett még meglehetősen sokan dolgoznak, ráadásul olyan területen is, ami a járványkezelés szempontjából is pótolhatatlan.

A nyugdíjba vonulás éve rendszerint nem 60, hanem általában 3-4 évvel is későbbre esik, nem beszélve azokról, akik amiatt maradnak a szakmájukban, mert nincs ki helyettesítse őket.

"Számos orvos, de más egészségügyi dolgozó kora meghaladja a 60-at, és nehezen elképzehető, hogy abbahagyják a munkát" - reagált minderre Peter Visolajský, az Orvosi Szakszervezeti Szövetség elnöke. Viliam Dobiáš mentős szerint az egészségügyi személyzet harmada nem menne dolgozni, és a mentők harmada sem tudna elindulni.

Nem ritka az sem, hogy némelyik szakorvos kora a 70-et is meghaladja, elsősorban vidéken, gyakran a falusi rendelőkben.

Hasonló a helyzet némely hivatalban, de az iskolákban is. "Mi történne, ha egyik napról a másikra a 60 évnél idősebb pedagógusok, orvosok, vagy akár iskolai szakácsnők nem mehetnének dolgozni? Kíváncsi volnék, az orvosi kar hány professzora 60 év feletti..." - jegyezte meg Peter Osuský főiskolai pedagógus és parlamenti képviselő, aki már szintén elmúlt 60.

A parlamentből összesen 33 képviselő hiányozna a 150-ből, és akad egy miniszter is, Ján Budaj, aki már 60-on túl van.

A parlament elnöke, Boris Kollár első nekifutásra ugyan támogatna egy ilyen intézkedést, ezt később viszont kiegészítette azzal, hogy fontosak volnának a kivételek, és szerinte például az orvosok éppen közéjük tartoznának.

(Noviny.sk)