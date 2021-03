Matovič „személyes varázsának” még az oroszok sem tudnak ellenállni

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Miközben a miniszterelnök örömtáncot jár két raklapnyi bevizsgálatlan orosz oltóanyag fölött, még az sem zavarja, hogy kormányválságot is okozhat, amiért koalíciós partnerei háta mögött vásárolt be a moszkvai vakcinapiacon.

Az Egyszerű Emberek magukra maradhatnak a vakcinájukkal

A Za ľudí szerint valós a kormánykoalíció szétesésének veszélye. Erre a koalíciós párt elnöke, Veronika Remišová figyelmeztetett, akinek pártjából két hét leforgása alatt már a második képviselő távozott. A pártelnök hatalmas hibákat lát a járványkezelésben és az oltási stratégiában.

Hasonló véleményen van Richard Sulík is. Az SaS első embere kedd estére összehívta pártja országos tanácsának rendkívüli ülését, ahol azt vitatják meg, a kormányon belül ki miért vonható felelősségre. Sulík azt sem zárta ki, hogy szó esik az SaS kilépéséről a kormánykoalícióból.

És megszólalt az államfő is, akitől szintén hiába várta a vállveregetést a miniszterelnök. Zuzana Čaputová kijelentette: a Szputnyik használata nem a bátorság jele vagy a diplomáciai siker bizonyítéka. Sőt, tette fel a kérdést, vajon nem veszélyezteti-e esélyeinket a regisztrált vakcinák beszerzésére.

Korčok szerint fegyvert rejtett a moszkvai repülőgép

Kedden a külügyminiszter is kondított egyet az amúgy is svungban lévő vészharangon, amikor kijelentette: a Szputnyik V nem is csak egy vakcina, hanem a hibrid háború egyik eszköze. Ivan Korčok persze nem attól tart, hogy nem lenne elég hatékony az orosz oltóanyag, őt sokkal inkább az aggasztja, hogy Moszkva a Szputnyik exportjával azt igyekszik majd bizonyitani, hogy az Európai Unió csődöt mondott a vakcinabeszerzésben.

És hogy miért kellett Igor Matovičnak éppen ennek a nem regisztrált vakcinának a megérkezésénél jelen lennie, és hatalmas csinnadrattával fogadnia a szállítmányt? Hát azért, mert igy be tudta bizonyitani országnak-világnak (vagyis inkább csak Szlovákiának), hogy milyen ügyes, talpraesett, élelmes, miniszterelnök ő, mert sikerült neki, ami oly keveseknek: meghódította Moszkvát is. Látva a Szputnyik körül kialakult helyzetet, és azt, hogy ebből a veszélyes geopolitikai zsákutcából egyre nehezebb lesz kitolatnia,

Matovič egyre közelebb jár ahhoz, hogy talpraesett kormányfő helyett pofára esett miniszterelnökké váljon,

akitől úgy elfordul majd az Európai Unió, mint egy szomszédos ország Moszkva-barát kormányfőjétől, aki szintén beszerezte az oroszok vakcináját, ekképpen is legitimálva a legalábbis megkérdőjelezhető putyini demokráciát.

Matovič újabb egótripjétől zengett az éter

Szputnyikszerző, hős miniszterelnökünk ma elfogadta (vagy kérte?) a meghívást az Express rádió műsorába, hogy elpottyanthasson néhány újabb poénbonbont. Kifejtette, kormányfőként kutya kötelessége volt megszerezni az orosz vakcinát. És hogy mit ígért cserébe az oroszoknak? Hát, hogy nekik adja Kárpátalját – vicceskedett az éterben. Azt már teljes komolysággal jelentette ki, hogy a „személyes varázsának” köszönheti, hogy több vakcinát kaptunk, mint Magyarország. Szokása szerint elővette kedvenc pofozóbábuját, Richard Sulíkot is, aki „ezért a pokolélt felelős, amit átélünk”. Azt is elmondta, neki aztán mindegy, milyen vakcinát kap. „Az egyik vállamba Szputnyik V-t adatok be, a másikba Modernát vagy Pfizert, nekem mindegy“ – mondta, mire a műsorvezető már köpni-nyelni sem tudott.

Végre gargalizálhatnak egy jót a gyerekeink

Az iskolában viszont gargalizálhatnak és köphetnek a gyermekeink a Covidra, hiszen megvalósulni látszik a miniszterelnök által még decemberben belengetett „élménypedagógiás” módszer: A gyerekek sós vízzel gargalizálnak, majd egy pohárba köpik a vizet, amit aztán egyesével az osztály közös poharába öntenek. A pozitív eredmény azt jelenti, hogy az osztályban legalább egy gyermek fertőzött. Szóval ezt az eljárás kezdődhet a jövő héten, miután az oktatásügyi miniszter elrendelte a gargalizálós tesztek megvásárlását. Persze csak azok a gyerekek próbálhatják ki a közös köpdösés élményét, akiknek a szülei otthonról nem tudnak dolgozni, hiszen a jövő héttől már csak ők járhatnak iskolába.

Mi pedig nem sokára tesztelhetjük saját magunkat, mivel megváltozik a tesztelési stratégia, melynek keretében 35 millió orrtörletes antigénteszt érkezik majd Szlovákiába.

Akinek nem jutott lélegeztetőgép

Egy nem várt fordulattal az elmúlt hónapok két fő témája keveredett össze kedden, mivel kiderült, koronavírus-fertőzésben meghalt a Dobytkár fedőnevű korrupciós ügy egyik gyanúsítottja. Ľubomír Krivočenko, az agrártámogatások intézése kapcsán korrupcióval gyanúsított ügyvéd haláláról maga az igazságügyi miniszter számolt be. Mária Kolíková elmondta, minden igyekezetük ellenére sem tudtak lélegeztetőgépet biztosítani a páciensnek. Krivočenko sajnálatos halálának elég rossz akusztikát ad, hogy az ügyvéd családja egy hiányzó meghatalmazás miatt egy hétig nem tudott semmit a beteg állapotáról. Hiába próbálta Krivočenko megírni a meghatalmazást, azt egy közjegyzőnek kellett volna hitelesítenie, akit viszont nem engedtek be hozzá a börtönkórházba, ahol persze lélegeztetőgép sem jutott neki. Lehetett bármilyen gazember ez a figura, mindenki jobban örült volna, ha egészségesen a bíróság elé állhatott volna.

Még jó, hogy a halálhírét közölték a családdal.

Juhász László