Matovič a szerdai DAC-meccset elrettentő példaként hozta fel, a járványos időben nem számított ekkora felelőtlenségre

Pont így ronthatjuk el - mutatott a kormányfő egy a szerdai DAC-Slovan mérkőzésről készült képet az újságíróknak, amin az volt látható, hogy meglehetősen sokan látogattak ki a dunaszerdahelyi meccsre. Ahogy az is, hogy a koronavírus-járvány miatt ajánlott ültetési rendet semmibe vették a drukkerek."Ha ezen az úton megyünk tovább, akkor nagyon pórul járunk - véli Igor Matovič.

Annak ellenére, hogy a tiszti főorvos olyan ajánlást fogalmazott meg, miszerint a tömegrendezvényeken be kell tartani a sakktáblaszerű ültetési rendet, a nézők ezt figyelembe se vették. Emiatt a járványügyi konzílium csütörtöki ülése után méltatlankodott egy sort a miniszterelnök. Éppen erre a (magatartásra- szerk.) fizetett rá Szerbia és Észak- Macedónia is, - mutatott rá Matovič - ahol focimeccsek miatt indult be a járvány második hulláma.

Mostantól eltekintenek a sakktáblás megoldástól, és helyette egy jobban ellenőrizhető, egyszerűbb rendszert vezetnek be: a tömegesen látogatott sportrendezvényeken a lelátókon minden második sort üresen kell hagyni. Ez a szervezők helyzetét is megkönnyítené. Matovič úgy véli, ha ez így sem fog működik, akkor kénytelenek lesznek beszüntetni az ilyen sporteseményeket, mert túl nagy rizikót jelent. A szerdahelyi mérkőzés tömött lelátójáról készült fényképet ismét maga elé rakva a kormányfő megjegyzete,

"ez a pokolba vezető út".

"Nem feltételeztük, hogy az emberek ilyen felelőtlenül fognak viselkedni. Ezt az esetet át kell vennünk a regionális tisztiorvossal" - egészítette ki a kormányfő szavait Ján Mikas tiszti főorvos.

(para)