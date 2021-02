Matovič szereptévesztése: sokaknak nem jön be a cirkuszi mutatványos póz

Igor Matovič pártja az egy évvel ezelőtti parlamenti választásokon a szavazatok 25 százalékát szerezte meg, és a tömörülés vezetője a legnépszerűbbek közé tartozott. Majd kormányfőként elpárolgott a nagyszombati politikus támogatottsága, és olyan bukórepülésbe kezdett, ami példátlan Szlovákiában.

Fotó: TASR

A választások után másfél hónappal végzett felmérés azt mutatta, hogy a miniszterelnök személyében a megkérdezettek 50 százaléka bízik. Áprilisban még kitartott a győzelmi mámor, ami részben abból táplálkozott, hogy nyolc év kormányzást követően háttérbe szorult a Robert Fico vezette Smer. Az új kormányon belül ekkor még nem voltak érzékelhetőek a belső konfliktusok, és bár a koronavírus miatti helyzet fokozódott, de még nem lehetett sejteni, hogy Matovič elfogadottsága milyen drasztikus mértékben erodálódik - magyarázza a tvnovinynak a Focus ügynökség vezetője, Martin Slosiarik.

Aztán teltek, múltak a hónapok és kiderült, ez az áprilisi 50 százalék a maximum, amit Matovič elérhetett, innen kezdett nagy sebességgel csúszni lefelé. Szeptemberre 16 százalékpontot vesztített a népszerűségéből, és a januári felmérés szerint a hosszú idő óta két legnépszerűtlenebb politikus, Marian Kotleba (ĽSNS) és Robert Fico (Smer) szintjére süllyedt a miniszterelnök megbízhatósági indexe. Ezzel a kormányfő elfogadottsága az utolsó 8 hónapban 27 százalékpontot esett.

Az előző választási időszakban hasonló történt Andrej Dankóval, az SNS parlamenti elnökével, akiben 2016 szeptemberében még 41 százaléknyian bíztak, majd egy évvel később már csak 26 százaléknyian. Slosiarik Matovič esetét azzal magyarázza, hogy a választók elvárásai konfrontálódtak a valósággal. A bukórepülés leginkább annak tudható be, ahogy a kormányfő a koronavírussal kapcsolatban kommunikál. Túl gyakran került olyan helyzetbe, amikor a kormánykoalíción belüli -és a választópolgárokat fárasztó - nézeteltéréseket kellett megmagyaráznia.

Radoslav Štefančík politológus is úgy véli, a miniszterelnök népszerűségének csökkenéséről Matovič sajtószereplései tehetnek, meg az, hogy az emberek frusztráltakká váltak a járványhelyzet miatt. Ebben az egészben nem segít az sem, hogy a koalíción elüli vitákat gyakran maga a kormányfő gerjeszti. Más országokban úgyanúgy jelen van a járvány, de sehol sem jellemző ez a bizalomvesztés, ami Szlovákiában jellemző. A kormányfőről alkotott összekép nagyon kedvezőtlen, magyarázza a szakember. Persze van, akinek szimpatikus a miniszterelnök szereplése, de a kormányfői szerepkör nem egyenlő a cirkuszi mutatványoséval - jegyezte meg Štefančík.

Matovičhoz hasonló utat jár be Boris Kollár, a parlament elnöke is. A Sme rodina vezetője is jócskán vesztett népszerűségéből – tavaly áprilisban még az embereknek megközelítőleg a fele bízott benne, most már csak az ötöde. Slosiarik szerint a házelnök helytelenül kommunikálta a közelmúlt eseményeit, amelyeknek gyakran a főszereplője volt. Az olyan ügyekre kell gondolni, - például a kijárási korlátozás idején a barátnőjének a kocsikáztatása, kórházi kezelése során történtek - amikor Kollár sokak szemében urizáló politikusnak - (szlovákul papalášnak) - tűnt. Pedig a koalíciós párt elnöke éppen azt hangsúlyozva lépett be a "nagypolitikába", hogy ő és csapata eltér a megszokott politikai elit képviselőitől. A szociológus úgy véli, Kollárnak az sem segített, hogy szinte kritikátlanul elfogadta Matovič kormányzási módszereit, és a kormányfő népszerűségének bezuhanása átragadt Kollárra is.

A szimpatikus gyerekgyárosból egy tipikus szlovák politikus lett, a miniszterei nem képesek megszólítani a nyilvánosságot, hogy a parlamenti képviselőiről ne is beszéljünk - egészítette ki a képet Štefančík.

(tvnoviny)