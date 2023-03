Matovič szerint csak az 500 eurós választási bónusz mentheti meg Szlovákiát Ficótól és bandájától, ezért nem adja fel

A parlament elutasította, mindössze 32 igen szavazatot kapott Igor Matovič (OĽaNO) javaslata , amely szerint 500 eurót fizetne az állam mindenkinek, aki részt vesz a szeptember 30-i előrehozott parlamenti választáson. Az OĽaNO elnöke azonban nem adja fel, újra megpróbálja, de hogy hogyan, azt csak holnap árulja el. Ugyan ma (szerdán) még egyszer beterjesztette ugyanazt a tervezetet, amit néhány órával később elutasított a plénum, de ő állítja, hogy van ennél jobb terve is.

Egyedül maradt Igor Matovič az 500 eurós választási bónuszra tett javaslatával, a javaslatát csak ő és még 30 jelenlegi és egy volt OĽaNO-s képviselő szavazta meg. Mindössze 32-en szavaztak igennel a 132 jelenlévő képviselő közül, még eddigi leghűségesebb szövetségesét, Boris Kollárt sem sikerült meggyőznie. A többi párt szerint azonban Matovič csak korrumpálni akarja a választókat, arra számít, hogyha elfogadtatja az 500 eurós jutalmat, akkor a bizonytalanok közül sokan az OĽaNO-ra szavaznak majd az őszi választáson.

Matovič szerint azért van szükség az 500 euró bónuszra, mert így biztosítható a magas részvétel a szeptember 30-i előrehozott parlamenti választáson. Erre pedig azért van szükség, hogy megakadályozzák a Smer visszatértét a hatalomba, ami szerinte ugyanazt jelentené, mint Hitler hatalomra kerülése.

Szerinte ezt csak úgy lehet megakadályozni, ha minél többen mennek el voksolni, ezt pedig csak úgy lehet elérni, hogy fizetünk a választáson való részvételért.

Matovič a javaslatáról szóló vitában 3 órán keresztül szónokolt, de nem sikerült meggyőznie képviselőtársait. A Václav Haveltól kölcsönvett szlogennel – "blbá nálada" – rossz a közhangulat indokolta, hogy miért nem szavaznak a demokratikus pártokra az emberek, illete azt is, hogy miért nem akarnak elmenni választani.

A rossz közhangulatot Matovič szerint gerjesztő politikusok névsora egyre hosszabb. Robert Fico (Smer), Peter Pellegrini (Hlas), Milan Mazurek (Republika) és Andrej Danko (SNS) mellé sorolta már Rchard Sulíkot, az SaS és Milan Majerskýt, a KDH elnökét. „Mintha az lenne a céljuk, hogy minél jobban elvegyék az emeberek kedvét, és elérjék, hogy ne jöjjenek el választani, és abban bíznak, hogy csak az ő fanklubjaik mennek el voksolni” – indokolta javaslatát Matovič.

Matovičnak azonban minden saját képviselőjét sem sikerült erről meggyőznie, és nem támogatta javaslatát Boris Kollár sem. „Miért éppen ezen a választáson való részvételt jutalmazzuk, miért ne a köztársasági elnöki választást, vagy az európai parlamenti választást?” – tette fel a kérdést Kollár. Matovič javaslata ugyanis csak az őszi előrehozott parlamenti választásra vonatkozna.

Matovič nem adja fel, van A1-es terve, és lesz B terve is

Azt állítja azonban, hogy van egy B terve a választók megjutalmazására, de ennek részleteit nem árulta el. Pedig ma (szerda) a választás után összehívott sajtótájékoztató témája ez volt: 500 € – B terv. A sajtütájékoztatón azonban végül csak annyit árult el, hogy nem arra a javaslatra épít, amit már leadott a parlament iktatójában. Szerinte ez csak az „A1-es” javaslata.

Az OĽaNO elnöke ugyanis ma reggel újra benyújtotta ugyanazt a javaslatot, amit a parlament ebéd előtt elutasított. A házszabály szerint azonban 6 hónapon belül nem lehet újra benyújtani ugyanazt a törvényt. Matovič valószínűleg arra épített, hogy még az elutasítás előtt nyújtotta be ugyanazt.

Matovič ügyeskedése azonban Dostál szerint azért is törvényellenes, mert a választási törvény módosítását már januárban is elutasította a parlament. Akkor Matovič azt javasolta, hogy aki részt vesz a választáson, az 10 százalékos kedvezményt kap az államnak fizetendő díjakból. Az azonban Dostál szerint mindegy, hogy milyen „jutalmat” javasol Matovič, a jogszabály „ugyanolyan tárgyú törvénymódosításról” szól, tehát mindegy, hogy 10 százalékos kedvezményt vagy 500 eurót akar adni a választóknak.

A valódi B tervet holnapra (csütörtök) ígéri Matovič.

Hitelből fizetné az 500 eurós jutalmat

Igor Matovičnak még papíron sem sikerült biztosítania a választási bónusz anyagi fedezetét. Egy részét a Slovnaft-adóból fedezné, amelyet a kőolajfinomítóra az orosz és a nyugati kőolaj ára közti különbözetből adódó nyereség miatt róttak ki a cégre.

Ebből azonban csak mintegy 500 millió euró folyhat be idén, pedig Matovič becslése szerint is legalább 1,75 milliárd euróra lenne szükség már 80 százalékos részvétel mellett is.