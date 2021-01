Matovič szerint feleslegesen hibázott az oltóközpont, amikor Cibulková megkapta a koronavírus elleni vakcinát

Igor Matovič (OĽaNO) kormányfő a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben reagált a nemrég visszavonult teniszezőnő, Dominika Cibulková oltása körül kialakult ügyre.

A miniszterelnök szerint az oltóközpont feleslegesen hibázott, amikor beadták a teniszezőnőnek a koronavírus elleni vakcinát, holott az oltási stratégia szerint az első körben csak az egészségügyi alkalmazottak, a szociális otthonok alkalmazottai, valamint a létfontosságú infrastruktúrában dolgozók kaphatják meg azt.

Az ügy miatt Matovič az oltással kapcsolatos intézkedések azonnali szigorítását rendeli el, hogy ezáltal a jövőben megelőzhetőek legyen az ilyen esetek.

Matovič szerint minél több embert meg kell győzni az oltás fontosságáról. Hozzátette, Cibulková megfelelne egy ilyen kampány szereplőjének, de sajnos, most nem sült el jól a dolog.

A kormányfő ugyanakkor üdvözölne egy olyan kampányt, amelyben híres emberek a saját példájukkal győznék meg az embereket, hogy oltassák be magukat. „Nem lenne problémám azzal, ha naponta ezreket oltanának be, és a tanácsadók döntése szerint pedig három-négy közismert személy is megkapná a vakcinát nyilvánosan“ – mondta, majd hozzátette, nem fair, ha mindez titokban történik, ha viszont nyilvánosan, az egy jó ügy népszerűsítését szolgálja.

A pozsonyi Egyetemi Kórházhoz tartozó kramárei kórházban a héten a nemrég visszavonult teniszezőnő, Dominika Cibulková is megkapta a koronavírus elleni védőoltást, soron kívül. A kórház azt állítja, hogy az oltóközpont egyik munkatársa által került fel Cibulková a vakcinára jogosult személyek listájára. Az illető állítólag hétfőtől az incidens miatt már nem is dolgozik az oltóközpontban. Az intézmény szerint bárki beoltása, aki nem szerepel a vakcinára jogosult személyek hivatalos listáján, nincs összhangban az oltási stratégiával, éppen ezért az előnyben részesítést elfogadhatatlannak tartják.

A történtekre vasárnap délután a teniszezőnő is reagált a közösségi oldalán. „Nagyon sajnálom, hogy tévedésbe estem, amikor egy közeli hozzátartozó kórházba kísérése során informatív céllal megkérdeztem, hogy mikor kerülhetünk sorra az oltásban. Ha akár csak sejtettem volna, hogy súlyos hibát követek el, és nem csak a megüresedett helyet töltöm ki a listán, semmilyen esetben sem éltem volna az oltás lehetőségével“ – írta a teniszező, majd hozzátette, nagyon sajnálja a történteket, főleg azokkal szemben, akik még várnak az oltásra.

„Ugyanakkor szeretném felhívni az emberek figyelmét, hogy ne féljenek az oltástól. Örülni fogok, ha ennek az egész szerencsétlen esetnek pozitív hatása lesz azáltal, hogy minél több embert meggyőz az oltás szükségességéről“ – írta.



(TASR/para)