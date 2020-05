Matovič szerint jövő héten elindulhat a házi karanténba utalás, de óvatosnak is kell lenni, mert 2500 koronavírusos mászkálhat szabadon

Igor Matovič a TA3 vasárnapi politikai vitaműsorában tett említést arról, hogy szeretné, ha a jövő hét végéig megkezdődne a házi karantén.

Igor Matovič (Fotó: TASR)

Matovič elmondta, igyekeznek mindenki számára megfelelő körülményeket biztosítani a karanténközpontokban. Pillanatnyilag 10 ezer hely áll rendelkezésre országosan, ebből 4 ezret használtak ki. Úgy véli, az embereknek maguknak kellene eldönteniük, hogy a 13 eurós napi illeték a karanténért megfelelő-e vagy sem.

"Az állami karanténközpontokat felszabadíthatnánk, amennyiben a Szlovákiába érkezők beleegyeznének, hogy lemondanak a személyi szabadságuk bizonyos részéről, mobiltelefonjukon keresztül megfigyelnék őket a hatóságok és fényképeket is készítenének arról, hogy betartják a házi karantént" - fogalmazott Matovič.

Erre a célra felmerül, hogy bevethetnék az elektronikus karkötőt, ám abból túl kevés van.

A miniszterelnök szerint május 20-án elindulhatna a gazdasági enyhítés negyedik fázisa, de ahhoz jó eredmények kellenek. Úgy véli, minden fennmaradó szolgáltatásnak nem szabadna egyszerre elindulnia. Ha viszont a pozitív tesztek száma nőne, akkor újra bezárhatják az egységeket.

"Pillanatnyilag 50-re állítottuk be az egyhetes mozgó mediánt, melynél újra bezárásokra kerülne sor. Amennyiben viszont 25 alatt marad, újabb egységek nyithatnak ki" - magyarázta. Jelenleg a mozgó medián 4.

Matovič arról is beszélt az adásban, hogy Szlovákiában körülbelül 2500 koronavírusos személy is élhet, akik csak hordozói a vírusnak és tünetmentesen átvészelik a betegséget, ugyanakkor így is fertőzhetnek.

A miniszterelnök meg nem nevezett tanulmányokra hivatkozva közölte, hogy ezek a személyek - mivelhogy tünetmentesek - nem mennek orvoshoz és nem is teszteltetik magukat, csupán terjesztik azt, amiről nem is tudnak, ezért óvatosnak kell lennünk.

Leszögezte, hogy maszkot addig kell majd viselnünk nyilvános helyeken, míg már több napon keresztül nem lesz nulla a fertőzések száma. Dátumot azonban nem akart mondani. "Tudatában vagyok, hogy egyre melegebb lesz, és izzadni fogunk alatta" - húzta alá.

Elárulta, a héten beszélt Andrej Babiš cseh miniszterelnökkel is, a két ország közti határok megnyitásáról. Szavai szerint ebben közös politikát kellene folytatniuk, arról pedig, hogy ez mikor történhet meg, epidemiológusoknak és infektológusoknak kellene dönteniük. Hozzátette, közel már az idő, amikor nagyon hasonló lesz a fertőzések száma mindkét országban, akkor pedig felesleges a határellenőrzés.

Óvatosan beszélt az iskolák megnyitásáról, ahhoz ugyanis szerinte minden technikai körülményt elő kell készíteni az iskolák számára. "Nem szeretnénk kísérleti nyulakat csinálni a gyerekeinkből."

(Denník N/TASR/)