Matovič szerint megérett Lengvarský leváltása, Krajčí állítólag a háttérből irányítja az egészségügyi minisztériumot

Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter legszívesebben javasolná Vladimír Lengvarský (OĽaNO-jelölt) egészségügyi miniszter menesztését. A szerdai kormányülést követően elmondta, hogy hatalmas tévedései miatt megérett Lengvarský leváltása.

Igor Matovič és Vladimír Lengvarský (Fotó: TASR)

Matovič sajnálja, hogy az egészségügyi miniszter csak toporog a helyreállítási terv megvalósításával az új kórházak építését és felújítását illetően. „Fél évvel ezelőtt lett jóváhagyva a helyreállítási terv, de máig semmi sem valósult meg. Ez nagyon kezd arra a forgatókönyvre hasonlítani, amikor 2020 szeptemberében a kormányban elfogadtuk az 575 millió eurós anyagot a kórházak adósságmentesítésére” – mondta a pénzügyminiszter. Szerinte az egészségügyi minisztérium fütyült az egészre, semmit sem csinált, és máig ezek az egészségügyi intézmények nem lettek mentesítve az adósság alól. Matovič nagyon örülne, ha az egészségügyi miniszter végre tenne valamit.

Matovič szerint a koalíción belüli nézeteltérések miatt minden bizonnyal nem lenne lehetséges Lengvarskýt lecserélni Marek Krajčí egykori egészségügyi miniszterre. Emellett úgy gondolja, hogy ez a miniszterelnök feladata. Megjegyezte, hogy néhányszor már megpedzette a kormányfőnek Lengvarský menesztését.

Richard Raši független parlamenti képviselő kedden rámutatott, hogy a miniszterváltás ellenére semmi sem történt az egészségügyi minisztériumban, továbbra is ugyanazok az emberek irányítják. „Az egészségügyi minisztériumban azt mondják az emberek, hogy függetlenül attól, mit csinál a tárca, úgyis Krajčí, Heger és Matovič hozza meg a döntéseket” – mondta Raši.

Martina Antošová, aki a turócszentmártoni kórház építését tervezi, nemrégiben a DenníkN-nek azt nyilatkozta, hogy Marek Krajčínak is van beleszólása abba, hogy melyik kórházakat válasszák ki a helyreállítási terv szerinti felépítésre. Szerinte Igor Matovičot is tanácsokkal látja el, a pénzügyminiszter viszont ezt tagadja. Antošová több forrásból is úgy értesült, hogy a projektekben döntést hozhat Helena Hlubocká is, aki Krajčí asszisztense volt, most pedig Heger tanácsadója.