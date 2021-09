Matovič szerint a Sme rodina nélkül is folytatódhat a kormányzás, ha az gátolja a megtisztítást

Amennyiben Kollár pártja továbbra is akadályozni fogja a rendszer megtisztítását, Igor Matovič (OĽaNO) elképzelhetőnek tartja, hogy a kormány a Sme rodina nélkül folytassa tovább a munkát. A pénzügyminiszter ezt a TA3 V politike című vitaprogramjában mondta.

Igor Matovič (TASR)

Hozzátette, mindent megtesz azért, hogy a Sme rodina a korrupcióellenes koalíció tagja maradjon.

„Ha a Sme rodina gátolná a megtisztítást, ha akadályozná a tisztességes nyomozók védelmét, vagy a maffiától való megtisztítást, akkor a párt mentálisan eltávolodna a koalíciótól. Ebben az esetben pedig fel kell tennünk a kérdést, hogy fenn tudjuk-e tartani a koalíciót a Sme rodina nélkül”

– mondta.

Matovič sajnálja, hogy a Sme rodina vezetője, Boris Kollár úgy döntött, nem lesz tagja a jogállamiságba vetett bizalom helyreállítására irányuló munkacsoportnak.

Szerinte Kollárnak bocsánatot kellene kérnie, amiért Ján Čurillát maffiózónak nevezte.

Matovič válaszolt a biztonsági erők különböző csoportjai közötti harcra is. „Személyesen is felelősséget érzek ez ügyben. Sajnálom, mert a választások után azt mondtuk, hogy megpróbáljuk megadni a rossz embereknek azt a lehetőséget, hogy a jó oldalra álljanak. Ez volt a legnagyobb hiba, ezek az emberek csak összeesküdtek” – mondta Matovič, hozzátéve, hogy Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszter továbbra is élvezi a bizalmát.

A pénzügyminiszter elmondta, bízik benne, hogy a rendőrháború mögött nem a Szlovák Információs Szolgálat áll. „Amennyiben mégis bebizonyosodna Daniel Lipšic különleges ügyész gyanúja, Kollár pártját meg kell fosztani a titkosszolgálat élére való jelölés lehetőségétől” – húzta alá.

Matovič Branislav Gröhling (SaS) iskolaügyi minisztert is bírálta, amiért az iskolába lépés előtt nem teszteltette a diákokat.

„Ez az oktatási miniszter rendkívüli kudarca”

– mondta. A gyermekeknek otthoni használatra osztották ki a teszteket, holott Matovič szerint nyáron megígérték, hogy az iskolában végzik majd el a tesztelést. Szerinte Gröhlingnek az osztálytermekben elvégzett teszteléseket kellett volna szerveznie.

TASR