Matovič szerint Sulík „Magyarország ügynökeként” követett el hazaárulást, az OĽaNO elnöke ma is folytatta az SaS elleni támadást

Ezúttal hazaárulással vádolja Richard Sulíkot Igor Matovič, aki szerint az SaS elnöke gazdasági miniszterként elszalasztotta a CATL kínai akkumulátorgyár egyik legnagyobb európai befektetését. Ezt Magyarország szerezte meg tavaly nyáron, vagyis Sulík Magyarország ügynökeként viselkedett. Az OĽaNO elnöke nem is titkolja, hogy tönkre akarja tenni Richard Sulík politikai pályáját és ezzel az SaS-t is. Vasárnap Matovič a Penta, illetve Jaroslav Haščák oligarcha ügynökének nevezte Sulíkot.

Az egyik legnagyobb kínai akkumulátorgyár, a CATL tavaly ősszel döntötte el, hogy Magyarországon, Debrecenben építi fel egyik legnagyobb európai akkumulátorgyárát, mintegy 7,4-7,8 milliárd euró értékben. Igor Matovič szerint a befektetést Szlovákia is megszerezhette volna, ha Richard Sulík, aki tavaly szeptember elejéig gazdasági miniszter volt, elmulasztott ajánlatot tenni a kínai befektetőnek.

„Sulík elhallgatta ezt a befektetési lehetőséget a miniszterelnök és a koalíciós tanács előtt is, saját maga döntötte el, hogy erre nincs szüksége Szlovákiának” – állítja Matovič.

Az OĽaNO elnöke szerint az ügy augusztusban derült ki, amikor ő egy FB-bejegyzésben megdicsérte Szijjártó Pétert, aki akkor jelentette be a Magyarországon épít akkumulátorgyárat a kínai CATL 3000 milliárd forint (jelenlegi árfolyamon mintegy 7,7 milliárd euró) értékben. A magyar külügy szerint 2022 augusztusában kétéves tárgyalások végére tettek pontot. A koalíciós tanács egyik akkori ülésén Matovič szerint Sulík azt is elárulta, hogy a kínai vállalat kapcsolatban volt a szlovák gazdasági minisztériummal is, de Sulík gazdasági miniszterként nem válaszolt a kínai fél ajánlatkérésére. „Azzal magyarázta, hogy Kelet-Szlovákiának már nem kell több beruházás” – mondta Matovič. Akkor már eldőlt, hogy a Volvo Kassa mellett épít autógyárat.

„Sulík egyértelműen Magyarország érdekében cselekedett, amivel hazaárulást követett el” – állítja Matovič, vagyis Magyarország ügynökének nevezte az SaS elnökét..

Matovič: Sulík, a dilettáns közgazdász

Az OĽaNO elnöke még két másik ügyet is felhozott, amikor szerinte Sulík ártott az országnak.

„Olyan arrogánsan tárgyalt a Volkswagen vezetőivel, hogy ők végül inkább közvetlenül a kormányhivatallal tárgyaltak” – magyarázta Matovič.

Ezek a tárgyalások ugyancsak egy befektetésről szóltak, kezdetben 500 millió eurós, majd végül egymilliárd eurós befektetést jelentett be német autógyár.

A harmadik ügy a US Steel kassai acélgyárát érintette. 2021-ben felmerült, hogy az amerikai tulajdonos el akarja adni a kassai üzemet, állítólag egy kínai befektető jelentkezett is érte. Igor Matovič akkor pénzügyminiszterként tárgyalt a US Steel amerikai csúcsvezetésével, és felajánlotta, hogy a szlovák kormány megvenné a gyár 51 százalékát, ami az OĽaNO elnöke szerint mintegy 500 millió euróba került volna.

„Sulík ezt is megvétózta azzal az indokkal, hogy az »állam rossz tulajdonos«” – mondta Matovič.

Annyiba belement volna, hogy legfeljebb 250 millió euróért vegyék meg a kassai vállalat 50 százalékát, de ezt az amerikai tulajdonos elutasította. Az OĽaNO elnöke szerint hamis az a kép, hogy Sulík egy hozzáértő közgazdász, mert ezt a tények nem igazolják.

Sulík a „Penta ügynöke” is

Igor Matovič vasárnap egy csak általa látott elektronikus üzenetváltás alapján a Penta, illetve Jaroslav Haščák oligarcha ügynökének nevezte Sulíkot, és egyben korrupcióval vádolta meg. Matovič állítása szerint Sulík Haščák utasításainak megfelelően akadályozta az állami Általános Egészségbiztosító pénzügyi kisegítését, és ennek fejében politikai reklámot kért az SaS egészségügyi szakértőjének, Jana Bittó Cigánikovának a Penta tulajdonában lévő sajtótermékekben.

Az üzenetváltás tényét nem cáfolta sem Sulík, sem pedig Jaroslav Haščák, viszont Sulík visszautasította, hogy Haščák vagy a Penta érdekeit képviselte volna. „

Nem akarok reagálni az állítólagos üzenetekre, amelyekről ő azt állítja, hogy az én mobilomból származnak. Ez maga a posvány, és ebben fürödjön Matovič egyedül – mondta Sulík. – Nagyon sok szellemi egészséget és boldogságot kívánok neki.”

Matovič tönkretenné Sulíkot

Az OĽaNO elnöke egyébként nem is titkolja, hogy Richard Sulík politikai vesztét kívánja.

„Meggyőződésem, hogy ez az ügy pontot tesz Richard Sulík karrierjére” – jelentette ki Matovič.

Arra buzdítja az SaS választóit, hogy keressenek másik „demokrata pártot” maguknak. Arról is beszélt, hogy szerinte a kormánya bukását Jaroslav Haščák rendelte meg és fizette ki.

Matovič mai vádjaira még nem válaszolt sem Sulík, sem az SaS, a reakciójukról tájékoztatjuk olvasóinkat.

