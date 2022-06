Matovič szóra sem méltatja Sulíkot, a kotlebás képviselőket viszont agyondicsérte

Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter szerint a családok megsegítésére szánt több mint egymilliárd eurós inflációellenes csomag fedezve van. Richard Sulík (SaS) gazdaságügyi miniszter szavaihoz, miszerint fontolóra kellene vennie a távozást, nem fűz hozzá semmit. Matovič állítása szerint a ĽSNS követeléseit nem vonták bele a csomagba, de ők is hasonló javaslatokkal jöttek, mint amit ő tervezett.

Igor Matovič (Fotó: TASR)

Matovič kijelentette, hogy nem fog reagálni olyan ember megjegyzéseire, aki számára „a család semmilyen értékkel nem bír”. Hozzátette, hogy pénzügyi fedezet van a családoknak szánt csomagra. „Ami az adóbónusz kiadásait illet, az kb. 550 millió eurónak felel meg, ezt nem kell pénzügyileg fedeznünk, mert az adócsökkentés, amit az SaS az embereknek ígért” – mondta Matovič a kormányülést követően.

Hozzátette: a gyerekekre szánt juttatásokat a jobb adóbeszedés fedezi, „mert a csalók félnek lopni”. A gyerekeket érintő szolgáltatásokat 200 millió euróból fedezik az úgynevezett dinamikus effektusokból. „Ha 1,3 millió eurót adunk a családoknak, akkor a családok ezt visszaadják a gazdaságba, ebből pedig kb. 15 százaléka az állami költségvetésbe kerül” – jegyezte meg, majd hozzátette, hogy a valorizációból is kifizethetik, „néhány aprót” pedig probléma nélkül fedezhetnek a tartalékból, amit a rendszerváltoztatásokra különítettek el.

Az OĽaNO elnöke szerint pénzügyminiszterként köteles mindenki kérdésére válaszolni, ezért is tárgyalt a csomagról Martin Beluskýval (ĽSNS), aki állítása szerint a családi pótlékról és a gyerekek iskolába járásáról érdeklődött. A miniszter szavai szerint azt válaszolta neki, hogy ezt már törvényileg oldják, és ezt végül a parlament is elfogadta. Matovič helyesnek tartja, hogy egy szülő kevesebb juttatást kapjon a gyereke után, ha nem küldi őt iskolába. Hozzátette, hogy egyezségre jutottak, a ĽSNS képviselőinek pedig konstruktív hozzáállása volt. Örül, hogy a ĽSNS képviselői is tisztában vannak a gyerekek oktatásának fontosságával a romatelepeken is.

Matovič szerint a kormány állandó koalíciós válságban van. „Ez egy olasz házasság, de garantáljuk az eredményeket” – mondta, majd hozzátette, hogy a kormányra újabb harc vár a tanárok, egészségügyi nővérek, orvosok, rendőrök és állami hivatalnokok béremelését illetően. Szerinte Sulík a gazdagokat, az alkoholtermelőket és a szerencsejáték-szervezőket védi. Mindezt erkölcstelennek nevezte.



TASR/para