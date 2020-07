Matovič ugyan tolvaj, de nem geci...!

Igor Matovič ma beismerte, hogy tolvaj, mert lopta diplomamunkája jó részét. Ez így rendben van, hiszen legalább nincsen súlyosbító körülmény simlis hazudozás által.

Fotó: TASR

Most már elmondhatjuk a szlovák kormányfőről, hogy tolvaj ugyan, de nem geci...

Ez sem semmi, ahhoz képest, hogy akad a világon egynéhány a legmagasabb közjogi posztokig bezárólag.

Tegyük hozzá, még elegánsabban jött volna le a közélet színpadáról Igor Matovič vonatkozó magánszáma, ha annak idején nem szorongatja az ugyancsak tolvaj Andrej Danko heréit lopás miatt. És nem gúnyolódik vigyorogva az oktatási miniszter esetén, aki egyébként vele ellentétben „csak” önmagától lopott, amikor magiszteri munkájába átemelte a saját bakkalaureátusi szövegét.

A tanulság a szakállas vicc szerint: aki le van szarva, az ne ugráljon...!

El is lehetne mondani mindjárt, hogy nincs is itt semmi látnivaló, haladhatunk... Néhány keresetlen mondatot azonban azért talán érdemes arra vesztegetnünk, hogy miként reagált pld. Igor Matovič diplomabotrányára, meg beismerő vallomására a mezei polgár. Az istenadta köznép, amelynek egyedei bizonyos időközönként választásokon döntenek arról, hogy ki képviselje őket. (A parlamenti választásokról van szó, ugye értik akár a hülyék is?)

Nos, tessék, íme a magvas tanulságok:

...”most nagyon tudnak piszkálódni a firkászok”...

... „most ez a "ciki", más téma nincs??”...

…” Mással kène foglalkozni”…

…“az vesse rájuk az első követ aki nem másolt soha egyetlen egy sort sem”…

…“ Meg néznem az újságírók diplomamunkajat is“...

…“ Figyelem elterlés”...

…“ Paraméterben mindenki hivatalis ujságíro???????“…

Mármost, tessék elhinni, hogy személy szerint én magam is, és a Paraméter más (hivatalos és nem hivatalos) újságírói is képesek lennénk akárhány szellemes replikára a fenti megjegyzések kapcsán. (Ha nem tudod mi a replika, nézd meg a neten, mielőtt kirakod az okádós emotikont...!)

De nem vitatkozunk. Csak annyit szeretnénk legalább a gondolkodási kísérletekre fogékony híveinknek leszögezni, hogy a sajtó nem az ő ellenségük. Hanem kizárólag a mindenkori politikusok ellenőre! És tudod, hogy kinek az érdekében? A te érdekedben! Csak azért, hogy a legközelebbi választásokon képes legyél disztingválni. Ami csak annyit jelent, hogy képes legyél megkülönböztetni a szart a fostól...!

Ha viszont csakazértsem(!), az a te problémád. És az is marad. Akkor is, ha a sajtómunkások által ellenőrzött simlis politikusok közül sokan azzal mosták ki az agyadat, hogy a sajtó a te ellenséged!

Most már lehet gondolkodni. Nem muszáj, lehet!