Matovič változást javasol a politikai vitaműsorokban, a Hlas-SD cenzúrát emleget

Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter a vasárnapi koalíciós tanácson felvetette, hogy a politikai tévévitákban csak olyan pártok képviseltethessék magukat, amelyek indultak a parlamenti választáson. Az ellenzéki Hlas-SD kritizálja a javaslatot és cenzúráról beszél. A kormánypártok feltehetően nem fogják támogatni Matovič elképzelését.

Igor Matovič (Fotó: TASR)

„Igor Matovič akár hullákon is kész átgázolni, hogy bebetonozza magát a hatalomba” – jelentette ki Peter Pellegrini, a Hlas-SD elnöke, független parlamenti képviselő. Hozzátette, az OĽaNO tagjai, beleértve a pártelnöküket is, rendre megvert kutyaként távoznak a vitaműsorokból. Szerinte Matovič veszélyezteti a demokrácia alapvető szabályait, az állampolgárok alkotmányos jogait, valamint a jogállam és a szociális állam alapjait. „Amíg ez az ember tagja a kormánynak, nincs esély, hogy bármi is jobbra forduljon Szlovákiában” – közölte Pellegrini.

Anna Zemanová, az SaS frakcióvezetője nem akart részleteket elárulni a koalíciós tanácson elhangzottakról. A nyilvánosságra került információk kapcsán a TASR-nek azt mondta, a koalíciós partnerek nem egyeztek bele ilyen javaslatba és az SaS nem támogatja. A Za ľudí sem ért egyet a felvetéssel, erősítette meg a TASR-nek Juraj Šeliga, a párt alelnöke.



