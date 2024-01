Matovič visszautasítja, hogy adócsalást követett el ő és a családja

Hozzátette, hogy az egész kitaláció, ezért feljelentést tesz egyes kormánypárti politikusok ellen.

Robert Fico kormányfő és Tibor Gašpar képviselő (mindkettő Smer-SD) szerdán kijelentette, hogy A Különleges Ügyészi Hivatalnak (ÚŠP) voltak információi a Matovičcsal és a feleségével kapcsolatos gyanúról, de nem tett semmit. Gašpar felsorolása szerint Matovič többrendbeli adócsalást követett el, ezt az úgynevezett vezeklő gyanúsított, Ľudovít Makó vallomására alapozza. Szerinte Matovič cége, a Regionpress 11,3 millió eurós adóoptimalizálást hajtott végre. Matovič kijelentette, hogy Fico és Gašpar hazudik.

Grendel Gábor (Slovensko) képviselő hozzátette, Boris Susko (Smer-SD) igazságügyi miniszter hazudik, amikor a Btk. módosítását próbálja indokolni.

„Azt állítja, azért kell módosítani a Btk.-t, hogy a bíróságok enyhébb büntetéseket is kiszabhassanak, de erre most is van lehetőség”