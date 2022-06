Matovičnak a fasisztákkal együtt sincs 76 biztos embere, szerdán szavaznak az inflációs csomagról

Csak szerdán szavaznak Igor Matovič „inflációellenes” törvényéről, amelyet vétózott az államfő, de az SaS már most elosztaná azt a pénzt, ami megmarad, ha a törvényt nem fogadják el. Sulíkék szerint különben is jól áll az állami költségvetés, akár 2,5 milliárddal is több folyhat be, mint tavaly, ez 1,5 milliárddal több a tervezettnél.