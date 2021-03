Matovičot egy gyáva, pszichopata, sz*r embernek titulálta az egyik állami intézmény igazgatónőjének férje, ő meg kiposztolta

A jelek szerint a fenti szavakkal illette egy sms-ben a kormányfőt Rado Baťo, az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal (ŠÚKL) igazgatónőjének, Zuzana Baťovának a férje, miután a miniszterelnök egy korábbi, éppen Baťót minősítő posztjában az igazgatónőt is a "szájára vette". Baťová ugyanakkor még ezt megelőzően éppen tegnap kért bocsánatot az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vezetőjétől, amiért Matovič megüzente nekik, ne lazsáljanak!

Igor Matovič (Fotó: TASR)

Az esemény előzménye, hogy Rado Baťo, aki korábban Andrej Kiska szóvivője és a Trend hetilap főszerkesztője, valamint több lapnál újságíró is volt, még március másodikán bírálta némileg hatásvadász módon a Szputnyik V vakcinák beszerzését. Azt írta, 2021-ban egy katonai repülő csomagterében kartondobozban szállítanak olyan anyagot, amit aztán az emberekbe oltanak.

A posztra mintegy egyhetes csúszással reagált alatta, egy hozzászólásban az egészségügyi minisztérium államtitkára. Jana Ježíková meglehetősen súlyos ferdítésnek, ostobaságnak minősítette Baťo szavait, és megmagyarázta, hogy a vakcinákat -20 fok mellett szállítják, és minden egyes dobozban ott van egy műszer, ami ezt ellenőrzi. Baťo néhány órával később írta erre, hogy csodálja az arcátlanságát, amiért egyáltalán hajlandó bekapcsolódni egy ilyen vitába azután, amit a kormányon belül csinálnak.

Matovič ezt nem bírta már szó nélkül hagyni, és úgy érezte, nyilvános posztban kell bocsánatot kérnie az államtitkártól, miközben Rado Baťóra az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal (ŠÚKL) igazgatónőjének, Zuzana Baťovának a férjeként utalt, majd hozzátette, bízik benne, hogy a közeli hozzátartozói viszonyuk semmilyen módon nem befolyásolja majd őt a Szputnyik V megítélésében.

Ezt követte tehát vélhetően Baťo sms-e, amiről Matovič a következőképp adott hírt:

Tudni kell, hogy a ŠÚKL is elbírál minden Szlovákiában alkalmazott gyógyszert, így a vakcinákat is, noha a Szputnyik V veszélyhelyzeti bevetését Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter már engedélyezte.

Egy további - talán nem is annyira - mellékszál az ügyben az, ami az Igor Matovič-Zuzana Baťová-Európai Gyógyszerügynökség frontján történt szintén kedden.

A miniszterelnök ugyanis felszólította az Európai Gyógyszerügynökséget (EMA), pontosabban annak vezetőjét, Dr. Christa Wirthumer-Hochét, hogy a nap 24 órájában és a hét minden napján kellene dolgozniuk, hogy minél előbb jóváhagyják a rendelkezésre álló vakcinák alkalmazását. Az EMA vezetője korábban az osztrák köztelevízió egyik vitaműsorában javasolta az EU országainak, hogy ne engedélyezzék a Szputnyik V veszélyhelyzeti alkalmazását, míg ez a folyamat le nem zárul. Szlovákia ezt már megtette.

A ŠÚKL igazgatónője, Zuzana Baťová ezt követően bocsánatot kért az EMA-tól a kormányfő szavaiért.

"Bízom benne, hogy a kormányfő mai megnyilvánulása a folyamatok, illetve az EU szakemberei munkájának ismerete hiányában történt, akik a járvány kezdetétől a nap 24 órájában dolgoznak, tekintet nélkül arra, hogy épp karácsony vagy más ünnep, esetleg vasárnap van" - szögezte le, hozzátéve, hogy kedden személyesen is felvette a kapcsolatot Dr. Christa Wirthumer-Hochéval, és bocsánatot kért tőle.

Baťová a ŠÚKL szóvivőjén keresztül elmagyarázta, hogy az EMA a Covid-19 elleni vakcinák tudományos elbírálásáért felelős, miközben a vakcinák regisztrációja hagyományosan legalább egy évet venne igénybe. Hozzátették, hogy a vakcinák regisztrációját a lehető legnagyobb mértékben lerövidítették, ám nem történt engedmény azok szakmai követelményei terén. Ezért is vezették be az ún. folyamatos elbírálás (roll review) intézményét még a regisztráció előtt, ebben a fázisban van jelenleg az orosz vakcina is.

(parameter/TASR)