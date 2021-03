Matovičra már nem hatnak az észérvek, maradnak az ultimátumok

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Zuzana Čaputovánál járt raporton a kormányfő, aki azonban nem dicsekedett el azzal, mit mondott neki a köztársasági elnök. Igor Matovičtól csak annyi tellett, hogy egy V betűt mutatott az újságíróknak. Mivel a miniszterelnök megnyilvánulásainak értelmezésére egyre kevesebben vállalkoznak, a győzelmi jelkép magyarázata még várat magára. Annyi biztos, ma sem került pont a kormányválság végére.

Čaputová is megpróbálta a lehetetlent

Zárt ajtók mögött tárgyalt ma a két legfőbb közjogi méltóság, annyi azonban kiderült Zuzana Čaputová állásfoglalásából, hogy az államfő próbált Igor Matovič miniszterelnök lelkére beszélni, hogy vegye már észre: a koronavírus-járvány csúcsán éppen miatta mérgesedik el végleg a helyzet a kormánykoalíciót alkotó pártok között. A köztársasági elnöknek persze diplomatikusan kellett közölnie az újságírókkal, miről tárgyalt a kormányfővel, sokat mondó viszont a kijelentése, miszerint hiába kért választ arra a kérdésére, hogyan akarja megoldani a válságot a miniszterelnök.

„Véget kell vetni ennek az agóniának” – jelentette ki Čaputová,

ami azért elég egyértelmű üzenet: kedves Igor, ideje csomagolnod. Eltarthat még néhány napig, amíg Matovič ráébred, innen már nincs visszaút, és nem volt elég beáldozni az egészségügyi minisztert, hanem neki magának kell elvinnie a balhét, amit okozott. Estig hiába vártuk Matovič újabb Facebook-bejegyzését. Úgy tűnik, valóban nagy lehet a baj, ha már az interneten keresztül sem üzen semmit a kormányfő.

SaS: szerdán lemondanak a minisztereink

Richard Sulík is járt ma az elnöki palotában, hogy tájékoztassa Čaputovát, mire számíthat. Matovičcsal ellentétben ő nem félt kiállni az újságírók elé sem. Bejelentette, ha Igor Matovič kormányfő jövő szerdáig nem mond le, az SaS távozik a kormányból és a koalícióból is. Ha a kormányfő marad, akkor jövő szerdán a pártja három minisztere benyújtja a lemondását. Nem maradnak ugyanis egy olyan kormányban, amelyet Matovič irányít, mert akkor felelősséget kell vállalniuk a katasztrofális kormányzásért – jelenette ki a gazdasági miniszter.

OĽaNO: legyen elég Krajči skalpja

Jó tudni, hogy az OĽaNO frakciója mindenesetre teljes mellszélességgel kiáll Igor Matovič mellett. Michal Šipoš frakcióvezető kedden elismételte, hogy véleményük szerint a mozgalom Marek Krajčí egészségügyi miniszter lemondásával teljesítette a kormány átalakítására irányuló követeléseket. Nem tudni, süketre játszanak-e a legerősebb kormánypárt képviselői, vagy tényleg nem akarják megérteni, hogy a Za ľudí és az SaS Matovič folyamatos partizánakciói, és botrányos kommunikációja után tovább már nem hajlandó együttműködni a miniszterelnökkel, és a kormányválság nem oldódik meg, amíg Matovič a posztján marad.

Titkosszolgálati kérdőjelek

A titkosszolgálatról – a dolog természeténél fogva – elég keveset tudunk. Ez így is van rendjén, az azonban már kevésbé szokványos, hogy hosszabb ideig vezető nélkül maradjon egy ilyen testület, amely az állam biztonságára hivatott ügyelni. Miután az SIS jelenlegi igazgatóját, Vladimír Pčolinskýt korrupció gyanújával a múlt héten őrizetbe vette a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség, és egyik helyettese, Borisz Beňo is rács mögött van, adódik a kérdés, ki és mikor veszi majd át a hírszerzés vezetését. Ma két név is felmerült ennek kapcsán. Mivel a posztra Pčolinskýt annak idején a Sme Rodina jelölte, és mivel Milan Krajniak, a párt munkaügyi minisztere tegnap nagy hirtelen lemondott, többen éltek a gyanúperrel, hogy a minisztériumból egyenesen a titkosszolgálati bársonyszékbe veszi az útját. Ezt azonban a Sme Rodina cáfolta, mondván: Krajniakból mezei képviselő lesz, nem pedig titkosszolga. Kedden már Grendel Gábor parlamenti alelnököt is a poszt várományosaként kezdték emlegetni, az OĽaNO képviselője azonban határozottan kijelentette, hogy az ő neve sem merült fel SIS-igazgatóként. Mindenesetre figyelemreméltó, hogy Grendelt annak idején leendő belügyminiszterként, legújabban pedig már Igor Matovič utódjaként is emlegették. Kíváncsian várjuk, a kormányátalakítás közepette hol köt majd ki a szlovák parlament magyar alelnöke.

A legdrágább féldecik

Közben többen úgy gondolják, nehéz már józanul elviselni a kormányválságot és a koronavírus-mizériát. Ma jött a rendőrségi hír, hogy a Dunaszerdahelyi járásban két helyen is illegális kocsmázás tényállása forgott fenn. Nagymegyeren az egyik helyi vendéglátóipari üzemegység oldalsó bejáratán kisurranó atyafi azt mondta a rendőröknek, hogy csak egy teát ivott odabenn, de az alkoholszonda gyorsan leleplezte. Egy másik, nem nevesített, Dunaszerdahelyhez közeli községben a járőrök négy férfit találtak egy kocsmában, őket is megbírságolták. A tanulság: igyunk otthon a tévé előtt, mert a fekete kocsmázás drága mulatság lehet karanténidőszakban.

