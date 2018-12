Matúš Vallo átvette Pozsony vezetését

Az esküben az állt, hogy a polgármester és a képviselők becsülettel fogják ellátni a teendőiket és védeni a főváros érdekeit. Szóban és aláírásukkal is megerősítették, hogy a törvényeket és az alkotmányt a legjobb tudásuk szerint fogják érvényesíteni.

Vallo az ünnepélyes beszédében elmondta, hogy szeretne nyíltan és tárgyilagosan kommunikálni a városi vezetőséggel. „A munkámat szeretném a kölcsönös bizalomra építeni. Előítéletek és személyes konfliktusok nélkül lépek hivatalba. Hiszem, hogy mindenki egy jó városban szeretne élni, ezért minden lépésem a pozsonyi lakosok javát fogja szolgálni" – jelentette ki. Vallo átláthatóan szeretné vezetni a várost. „Szeretném, ha minden, ami a döntéseket megelőzi, nyilvános lenne. A megoldásokról szakemberekkel fogunk tárgyalni, és a szakmaiságot előnyben fogjuk részesíteni a személyes és politikai érdekekkel szemben" – mondta Vallo. Azt is hozzátette, hogy szeretné fejleszteni a városi közlekedést, módosításokat vezetne be a közszférára vonatkozóan, valamint meg szeretné oldani a környezeti veszélyeket.

Nesrovnal a polgármesternek és a képviselőknek intézett beszédében elmondta, hogy a választási időszak után most eljött az idő arra, hogy a képviselők bebizonyítsák, mennyire fontos nekik a főváros. „Minden adott a sikerhez. Büszkén mondhatom, hogy jobb állapotban veszik át a várost, mint azt mi tettük 2014-ben. Pozsony jó pénzügyi helyzetben van, és továbbra is halad előre" – mondta Nesrovnal. Azt is hozzátette, hogy a felelősség nemcsak a polgármestert terheli, hanem az egész vezetőséget. Nesrovnal szerint kiemelten fontos az együttműködés.

Az új városi képviselőtestületnek 45 tagja van, köztük Lenka Antalová Plavuchová, Zuzana Aufrichtová, Katarína Augustinič, Adam Berka, Michal Brat, Ján Budaj, Ján Buocik, Peter Cmorej, Dana Čahojová, Monika Debnárová, Vladimír Dolinay, Gabriela Ferenčáková, Grendel Gábor, Peter Hochschorner, Ján Hrčka, Martin Chren, Radovan Jenčík, Juraj Káčer, Ján Karman, Tomáš Korček, Ľuboš Krajčír, Tatiana Kratochvílová, Jozef Krúpa, Rastislav Kunst, Martin Kuruc, Roman Lamoš, Peter Lenč, Jakub Mrva, Alžbeta Ožvaldová, Tomáš Palkovič, Elena Pätoprstá, Peter Pilinský, Jana Poláčiková, Igor Polakovič, Peter Strapák, Soňa Svoreňová, Lucia Štasselová, Rastislav Tešovič, Jozef Uhler, Jakub Vallo, Milan Vetrák, Martin Vlačiky, Branislav Záhradník és Zdenka Zaťovičová. Matúš Vallo is bekerült a városi testületbe, mivel azonban megválasztották polgármesternek, a helyét a testületben Matej Vagač vette át.

