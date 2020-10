Maunawai, a tiszta ivóvíz szinonímája

Mindannyiunknak fontos a családunk egészsége, mindennapi kényelmünk és nem utolsó sorban a környezetünk megóvása. A legtöbb döntésünket ezek a tényezők nagy mértékben befolyásolják. Így van ez akkor is, amikor arról döntünk, mit igyunk ...

Cégünk több mint 15 éves fennállása alatt sok különböző vízkezelő rendszerrel találkoztunk, több száz darabot szereltünk be, számosat közülük mi magunk is használtunk hosszabb-rövidebb ideig. Végül rátaláltunk a minden szempontból legjobb megoldásra, a Maunawai vízszűrő rendszerre. Ez a japán kutatásokon alapuló, 1995-től Németországban gyártott, rendszeresen ellenőrzött, Pi-víztisztító készülékcsalád immár Szlovákiában is egy kattintással elérhető az oldalunkon – www.mojapivoda.sk.

A Maunawai termékcsalád sokszínűségének köszönhetően bármilyen igényt kielégít, bárhol elhelyezhető, működése villanyáramot, de még bonyolult szerelést sem igényel. Ebben a természetes vízszűrőrendszerben a csapvizünk a gravitáció segítségével különböző szűrőrétegeken folyik keresztül (kókusz aktív szén, PI@- és Turmalinkerámiákon, kvarc és korallhomokon) éppen úgy, mint egy hegyi forrás (hawaii nyelven Maunawai, innen a név is).

A Maunawai készülékek által megszűrt csapvíz egy, a szennyeződések 99%-ától megtisztított, majd ásványi anyagokkal visszadúsított, energiában gazdag PI-víz.

Nincsenek benne a csapvízben előforduló por- és homokszemcsék, rozsdadarabkák. Nincs benne klór. Nincsenek benne permetanyagok, gyógyszermaradványok, hormonok, nehézfémek és baktériumok sem. A Maunawai készülékei által megtisztított vízben nem találunk a műanyag palackokból kioldódó vegyi anyagokat, sem mikroműanyagokat. A Maunawai PI-víz enyhén lúgos (7,5 - 8pH) kémhatású, rendezett molekulaszerkezetű víz, amely szervezetünk számára könnyen hasznosítható.

Kényelmünket is támogatja, hiszen nem kell hazacipelnünk a rengeteg palackozott ásványvizet, vagy sportolói babérokra törve a helyére emelni a 20 literes vizeshordókat. Egyszerűen csak megtöltjük a Maunawai Pi-víz tisztító készülékünk 4, illetve 0,8 literes tartályát csapvízzel (esetleg beszerelhetünk egy készüléket a konyhai mosogató alá) és perceken belül fogyaszthatjuk a kristálytiszta Pi-vizet. Nem utolsó sorban, hosszútávon a pénztárcánk is hálás lesz a változásért.

Ha mindez még mindig nem lenne elég, a Maunawai termékcsalád bármelyik tagját használva a környezetünket is óvjuk azzal, hogy nem veszünk palackozott vizet. 2021-ben megközelítőleg 583,3 milliárd (!) darab PET-palackot fognak legyártani. Ez több mint 20 millió (!) tonna, 450 év (!) alatt lebomló műanyag. Ennek csupán alig a fele kerül vissza a rendszerbe a szelektív hulladékgyűjtésnek köszönhetően, és a visszakerült PET-palackok elenyésző, 7% (!)-ka kerül újrahasznosításra PET-palack formájában.

Ezzel szemben a Maunawai készülékek egyetlen eldobásra ítélt része a filter, amit a Pi-Prime K8 berendezés esetében évente, a bárhol elhelyezhető és könnyedén szállítható KINI kancsók esetében pedig évente négyszer ajánlott cserélni.

DE! A szűrőanyagokat tartalmazó műanyag szelektíven gyűjthető. A komposztálhatóak, vagy használhatóak virágfölddel keverve, esetleg akváriumokba téve. Az egyetlen tenyérnyi „szemét“ a szűrőpárna, amely valóban a kukában végzi. Ez még mindig sokkal jobb, mint az évi sok-sok kiló PET-palack, nemde?

