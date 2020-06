MAXERGYM Summer Camp: Sportos tábor a gyermekek számára, ahol a szórakozás garantált!

Lepje meg gyermekét a mozgás örömével. A dunaszerdahelyi MAXERGYM Summer Camp sportos táborban az élmények garantáltak, ugyanakkor a szervezők nagy hangsúlyt fektetnek minden szükséges biztonsági intézkedés betartására.

A MAXERGYM Summer Camp gyermektáborba elsősorban azokat a gyerekeket várják, akik imádnak mozogni és sportolni. Lesznek edzések, lehetőség lesz a fejlődésre, de a legfontosabb, hogy remek hangulatban, barátok társaságában élvezhetik a nyarat.

Az ötnapos nyári táborra 2020. július 13. és 17. között kerül sor a dunaszerdahelyi MAXERGYM-ben.

Ára 110 €/gyerek, ami tartalmazza az egész napos gyermekgondozást naponta 7:30-tól 16:30-ig, napi háromszori egészséges étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna, gyümölcs), vezetett órákat (crossfit, funkcionális/kondiedzések, labda- és táncjátékok). Továbbá minden résztvevő kap diplomot és egy logóval ellátott pólót is.

A tábor során a gyerekeknek lehetőségük lesz megismerkedni a jól felszerelt MAXERGYM edzőteremmel és az edzőkkel, hogy a későbbiekben már ismerős környezetbe térhessenek vissza.

A MAXERGYM nyári tábornak ezer négyzetméternyi klimatizált helyiség ad otthont. A sport a lehető legjobb szabadidős tevékenység a gyerekek számára, melynek során levezethetik a felesleges energiát és megtanulnak bánni az emócióikkal is. Tedd félre az internetet, a telefont, kapcsolt ki a tévét, és irány mozogni!

Helyszín: MAXERGYM, Teleki László u. 2., Dunaszerdahely. Jelentkezni a 0918 517 884-es telefonszámon lehet.

A MAXERGYM a lehető legjobb választás azok számára, akik sportolni és mozogni szeretnének, ezáltal pedig egészséges életmódot folytatni. A látogatók erőnléti és funkcionális edzéseket is abszolválhatnak individuálisan vagy csoportos edzések formájában. Megismerkedhetnek a crossfit, a box, a küzdősportok, a modern tánc, a jóga és a trx alapjaival, valamint a hátgerinc spirális stabilitását kialakító SM-rendszer terápiával is. Emellett gyerekek számára is tartanak funkcionális edzéseket.

A dunaszerdahelyi MAXERGYM a legmodernebb felszereléssel és szakképzett edzőkkel várja a vendégeket. A csapat elsődleges célja a kliensek elégedettsége, valamint az, hogy nemcsak edzők, hanem egyúttal a vendégek jó barátai is legyenek.



(PR-cikk)