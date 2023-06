Mbappé nem hosszabbít Párizsban, felbolydult az átigazolási piac

Levélben közölte a Paris Saint-Germain labdarúgóklub irányítóival Kylian Mbappé, a francia válogatott világbajnok csatára, hogy nem kívánja meghosszabbítani a jövő nyáron lejáró szerződését az egyesületnél, a szaksajtó szerint pedig ennek hatására felbolydult az átigazolási piac.

A 24 éves támadót már jó ideje próbálja megszerezni a Real Madrid, de Mbappé legutóbb még azt közölte, hogy a következő idényben biztosan Párizsban marad. Hétfői levelében viszont kijelentette, a jövő június 30-ig szóló szerződését nem akarja meghosszabbítani a PSG-nél, így a kérdés az, hogy a katari befektetők által működtetett francia klub már az idén nyáron eladja-e a futballistát, vagy egy év múlva ingyen lesz kénytelen elengedni.

A Le Parisien című napilap kedden azt írta: "amit Párizsban mindenképpen el akarnak kerülni az az, hogy Mbappé a szerződésének lejárta után ingyen távozhasson." A L'Équipe - amely elsőként számolt be a csatár klubvezetőknek küldött leveléről - úgy fogalmazott, a PSG-nél "keményítenek a hangvételen."

A Bajnokok Ligája-trófeát egyelőre sikertelenül üldöző Paris Saint-Germaintől az argentin világbajnok és hétszeres aranylabdás Lionel Messi már távozott, érte ráadásul nem kapott pénzt a klub, a világsztár a szerződésének mostani lejártával ingyen igazolhatott az egyesült államokbeli Inter Miamihoz.

Mbappé 2017 óta futballozik a PSG-nél, először csak a Monacótól kölcsönben szerepelt ott, majd végleges megállapodást kötöttek vele.

A villámléptű támadó múlt nyáron már majdnem a Real Madridé lett, de akkor végül hosszabbított Párizsban. Most viszont megüresedett egy csatárposzt a spanyol csapatnál, miután Mbappé honfitársa, Karim Benzema Szaúd-Arábiában igazolt. A spanyol As című napilap értesülései szerint Mbappé még úgy is a Madridé lehet, hogy egészen eddig az angol válogatott Harry Kane volt az elsőszámú jelölt Benzema pótlására.



