Meddig vásárolhatunk ajándékokat? Meglátogathatjuk a rokonokat? Mikor nyitnak az iskolák? – A legfontosabb kérdések és válaszok az új intézkedésekről

Összegyűjtöttük a legfontosabb kérdéseket és válaszokat a kormány által szerdán este ismertetett szigorító intézkedések kapcsán, amelyek fokozatosan lépnek életbe a karácsony előtti időszakban.

Fotók: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A legújabb szigorító intézkedések:

December 11-től be kell zárni a vendéglátóipari egységek teraszait is, az ételt kizárólag elvitelre adhatják ki.



be kell zárni a vendéglátóipari egységek teraszait is, az ételt kizárólag elvitelre adhatják ki. December 14-től szigorítják a hotelek, sífelvonók és kabinos felvonók üzemeltetésének feltételeit: kizárólag olyan vendégeket fogadhatnak, akik 72 óránál nem régebbi negatív antigén vagy PCR-teszttel rendelkeznek.



szigorítják a hotelek, sífelvonók és kabinos felvonók üzemeltetésének feltételeit: kizárólag olyan vendégeket fogadhatnak, akik 72 óránál nem régebbi negatív antigén vagy PCR-teszttel rendelkeznek. December 21-től lép életbe a lockdown, amely legalább három hétig fog tartani: országszerte megkezdődik az iskolai szünet, és bezár a legtöbb üzlet – csak azok tarthatnak nyitva, amelyek működése elengedhetetlen az alapvető szükségletek biztosításához, mint az élelmiszerboltok, gyógyszertárak, drogériák, állateledelt árusító boltok, benzinkutak.



lép életbe a lockdown, amely legalább három hétig fog tartani: országszerte megkezdődik az iskolai szünet, és bezár a legtöbb üzlet – csak azok tarthatnak nyitva, amelyek működése elengedhetetlen az alapvető szükségletek biztosításához, mint az élelmiszerboltok, gyógyszertárak, drogériák, állateledelt árusító boltok, benzinkutak. December 28-tól azoknak a vállalatoknak, amelyek 500-nál több személyt alkalmaznak, biztosítaniuk kell a munkavállalók rendszeres tesztelését, amely kötelező lesz.

Az eddig ismert információk alapján lássuk a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adható válaszokat:

1. Mikor nyithatnak meg újra az iskolák?

Országszerte a lockdownnal egyidejűleg, december 21-én kezdődik az iskolai szünet, amely az óvodákra is vonatkozik. Mivel a lockdown legalább három hétre szól, az iskolák is leghamarabb csak január 11-én nyithatnak meg, ehhez azonban az szükséges, hogy az adott régióban kedvezőbb legyen a járványügyi helyzet. A lockdown feloldása ugyanis egy bizonyos covid-automatához kötött, amely meghatározza, hogy az adott régió milyen zónában helyezkedik, és ehhez képest milyen enyhítések eszközölhetők. Ennek részleteiről a kormány későbbre ígért tájékoztatást, várhatóan még karácsony előtt ismertetik.

2. Mehetünk síelni az ünnepek alatt?

A kormány lehetővé tette a síelést az ünnepek alatt. Ahhoz azonban, hogy ellátogathassunk egy síközpontba, egy 72 óránál nem régebbi negatív antigén vagy PCR-tesztre lesz szükségünk. Ez vonatkozik a 10 éven aluli gyerekekre is. Azok tehát, akik például egy hetet töltenek a síközpontban, háromnaponta teszteltetniük kell magukat. Andrej Doležal közlekedésügyi miniszter ezzel kapcsolatban közölte, mintavételi pontokat alakítanak ki a síközpontokban. A síelőknek a terepen is viselniük kell a szájmaszkot, be kell tartaniuk a távolságot és minimalizálniuk kell az érintkezést másokkal. Egy felvonókabinban maximum egy személy tartózkodhat, csak az azonos háztartásban élő családtagok lehetnek egyszerre többen.

3. Meddig vásárolhatjuk meg a karácsonyi ajándékokat?

Karácsony hetén, december 21-től bezár a legtöbb üzlet – csak azok tarthatnak nyitva, amelyek működése elengedhetetlen az alapvető szükségletek biztosításához. Ilyenek az élelmiszerboltok, gyógyszertárak, drogériák, állateledelt árusító boltok, benzinkutak. A szuper- és hipermarketek kínálatában az élelmiszeren kívül akár ruházatot, könyveket, elektronikai és egyéb használati cikkeket is találunk, amelyek alkalmasak lehetnek karácsonyi ajándéknak, javasolt azonban ezek beszerzését még az előző héten elintézni. Egyelőre ugyanis nem pontosították, hogy a szupermarketek a lockdown idején kizárólag élelmiszereket és drogériai cikkeket árusíthatnak-e, ezzel kapcsolatban valószínűleg a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) ad majd ki pontosítást rövid időn belül.

Az üzletekre továbbra is vonatkozik a vásárlók számának korlátozása (15 négyzetméterre számítva egy vásárló), valamint a nyugdíjasok számára kijelölt vásárlási idő (hétköznaponként délelőtt 9 és 11 óra között) is érvényben marad.

4. Ünnepelhetjük-e az új évet hétvégi házban?

Igen, a hétvégi házakat ugyanis nem győznék ellenőrizni a higiénikusok. Emellett a hotelek is működhetnek bizonyos feltételek mellett: itt is kötelező a 72 óránál nem régebbi negatív antigén vagy PCR-teszt felmutatása, illetve a hotelek közösségi tereiben nem lehet majd ételt és italt fogyasztani, és a szájmaszk viselése is mindenütt kötelező. Az ételt a vendégeknek a szobában kell elfogyasztaniuk. A wellness részlegek továbbra is zárva maradnak

5. Mehetünk éjféli misére?

Igen, a templomok ugyanis a karácsonyi ünnepek idején is nyitva tarthatnak a korábban meghatározott feltételek mellett, amely a teljes kapacitás 50 százalékának elfoglalását teszi lehetővé. A karácsonyi időszak körül várható megnövekedett templomlátogatás kapcsán Ján Mikas tiszti főorvos jelezte, hogy felveszik a kapcsolatot az egyházak képviselőivel. „Beszélni fogunk a vallási közösségekkel, és határozattan felkérjük ezeket arra, hogy biztosítsák be a megállapított létszámkorlátozásokat” – mondta. Nem kizárt, hogy a tömegek elkerülésének érdekében növelhetik az istentiszteletek számát.

6. Elutazhatunk a családtagokhoz másik járásba?

Igen, a szigorító intézkedések közt ugyanis nem szerepel a járások lezárása, a tiszti főorvos azonban felelősségteljes hozzáállásra szólított fel mindenkit a rokonlátogatások kapcsán, hogy minimalizálni lehessen a fertőzés terjedésének veszélyét.

7. Mikor nyithatnak meg az éttermek belterei?

Leghamarabb január 11-én, amikor véget ér a lockdown, de csak azokban a régiókban, ahol kedvezőbb a járványügyi helyzet. Ételt azonban továbbra is lehet rendelni és elvitelre is kérhető a menü.

8. Járhatunk dolgozni, ahogy eddig is?

Igen, december 28-tól azonban az 500-nál több személyt alkalmazó nagyvállalatoknál kötelesek tesztelni a munkavállalókat bizonyos időközönként – ez is az aktuális járványügyi helyzettől függ majd.

9. Csináltathatok magamnak frizurát az ünnepekre?

Egyelőre nem tudni, hogy a fodrászatok és a kozmetikák nyitva tarthatnak-e a lockdown idején. A tiszti főorvos szerdán azt mondta, a rájuk vonatkozó előírásokat jövő héten hétfőn hozzák nyilvánosságra, annyit azonban már megjegyzett, hogy hasonló szabályok vonatkoznak majd rájuk, mint a húsvéti ünnepek idején, akkor pedig zárva kellett tartaniuk.

10. Ledolgozhatjuk a felesleget edzőteremben az ünnepek alatt?

Igen, az edzőtermek ugyanis a jelenleg érvényben lévő szabályok szerint továbbra is működhetnek, azaz egyszerre legfeljebb hatan lehetnek jelen.

11. Ihatok forralt bort a barátaimmal a karácsonyi vásárban?

Az éttermek már december 11-től, péntektől nem nyithatják ki a teraszaikat, az ablakon keresztül történő kiadás elvitelre viszont továbbra is engedélyezett. A tiszti főorvos azt tanácsolta az önkormányzatoknak, hogy ne szervezzenek karácsonyi vásárokat, illetve hasonló rendezvényeket, továbbá felszólítja az embereket, hogy kerüljék a hasonló rendezvényeket. Az érvényben lévő intézkedés továbbra is tiltja a hat főt meghaladó gyülekezéseket.

12. Eltörlik a színházi előadásokat és a filmvetítéseket?

Nem. A színházak és a mozik esetében továbbra is a legutóbb elfogadott intézkedések maradnak érvényben. Tehát, a nézőtérnek maximum az 50 százalékát lehet elfoglalni, miközben az ülésrendet vagy sakktáblaszerűen, vagy úgy kell kialakítani, hogy minden második sort szabadon hagynak. Az előadás, illetve filmvetítés alatt a nézőknek szájmaszkot kell viselniük, emellett tilos az étel- és italfogyasztás.



(fl,tt)