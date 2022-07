"Még az Egyesült Államok sem cselekszik mindig helyesen" - üzente Joe Biden

Mohamed bin Szalmán, Szaúd-Arábia koronahercege az Öböl-menti Együttműködési Tanács szombati csúcstalálkozóján Dzsiddában Joe Biden amerikai elnök megjegyzéseire reagálva elmondta, hogy nemcsak Szaúd-Arábia, hanem az Egyesült Államok is követett el hibákat - számolt be egy szaúdi tisztségviselő a találkozó után kiadott nyilatkozatban.

A szombati találkozó elején Joe Biden, mint ahogy azt már korábbi nyilatkozataiban is jelezte, szóvá tette a 2018-ban meggyilkolt újságíró, Dzsamal Hasogdzsi esetét a szaúdi trónörökösnek, ezzel fókuszba helyezve az emberi jogi kérdéseket. Amerikai hírszerzési jelentések ugyanis korábban arra a következtetésre jutottak, hogy Mohamed bin Szalmán hercegnek közvetlen szerepe volt az újságíró meggyilkolásának elrendelésében.

A trónörökös ezúttal is cáfolta az állítást, amely évekig tartó feszültséget okozott a két ország között. Hangsúlyozta, hogy Szaúd-Arábia intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy megelőzzék a Hasogdzsi meggyilkolásához hasonló "hibákat", s hozzátette: "az Egyesült Államok is követett el hibákat, beleértve az iraki háborút".