Még azt is megtudhatod, hogyan lehet vízen járni egy ilyen "szörnyű" világban

Az ismert író és televíziós műsorkészítő, Kepes András "Barátságban a világgal" címmel tart előadást május 19-én Dunaszerdahely közkedvelt közösségi terében, a Vovo Landben.

"Klímakatasztrófa, világjárvány, gazdasági válság, menekültválság, és most még háború is a szomszédban... Mégis hogyan lehet egy ilyen világgal barátságban élni? - kérdezzük magunktól. Pedig meg kell tanulnunk. Ha valakivel barátkozni szeretnénk, meg kell ismernünk. Ez alighanem a világgal is így van" - véli Kepes András.

Dátum: 2022. május 19. (csütörök)

Időpont: 19.00

Helyszín: Vovoland, Smetanov háj 5129, Dunaszerdahely

Jegyelővétel: a Vovolandben vagy online ide kattintva. Elővételben 18€, az előadás napján a helyszínen 22€. A jegyek száma korlátozott (max. 100 résztvevő)!

Információ: +421 908 680 030

A Vovo Land Dunaszerdahely egyik közkedvelt kávézója beltéri játszótérrel, mely színes programjával kicsiknek és nagyoknak egyaránt kínál kikapcsolódási lehetőséget. Gyerekbarát szülinapi akciókon kívül helyszínül szolgált már számos beszélgetőestnek, workshopnak, baba-mama találkozónak, könyvbemutatóknak, csere-bere akciónak. Kínálatával szeretné lekötni a tágabb közönség figyelmét is - olvashatsz könyveket a helyszínen, kölcsön is veheted, vagy akár az 1-et hozok 1-et viszek könyvszekrényből is válogathatsz. Két fiatal üzemelteti, Mónika a gyerekprogramokat szervezi, Laci pedig a beszélgetőestek házigazdája. Több külfödi, főként magyarországi híresség is vendégjük volt már, mint Jakupcsek Gabriella, Domján András, Joshi Bharat, Vujity Tvrtko, Soma. És most, május 19-én jön Kepes András!

(PR-cikk)