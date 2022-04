Még kegyetlenebbek leszünk! Ilyenekkel ijesztgetik az oroszok Kijevet

Ki tudja, igaz-e, amit most az oroszok mondanak, hiszen ők az elmúlt évtizedeket módszeresen végighazudták, elég ha a külföldön - Angliában, vagy Csehországban - elkövetett gyilkosságaikra gondolunk, esetleg arra, hogy 2014-ben szemrebbenés nélkül lelőttek egy utasszállító repülőgépet, amit aztán az ukránokra fogtak. Most a Nyomozó Bizottságuk azzal rukkolt elő, hogy két ukrán harci helikopter az orosz légtérbe behatolva hat légicsapást hajtott végre lakóházak ellen Brjanszk megyében. Senki nem halt meg, de ez roppant mód felbosszantotta az oroszokat, akik Ukrajnában már majdnem 50 napja vérengzenek barbárok módjára. Sebaj, gondolják ők, ha másnak nem, ürügynek jó lesz, ha most az alábbi történetekkel rukkolnak elő.